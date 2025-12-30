Новини
Легендарната сламена коза от Йевле отново не оцеля до Нова година (ВИДЕО)

30 Декември, 2025

Лошото време в Швеция отнесе сламената коза

Легендарната сламена коза от Йевле отново не оцеля до Нова година (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Гигантска сламена коза в шведския град Йевле за пореден път не успя да оцелее до Нова година, съобщава Metro.

Виновниците не са хора, които преди опитваха да я подпалят или откраднат, нито птици, които я изкълваха цялата през 2023 г. Този път легендарната коза се поддаде на лошото време.

В събота, 27 декември, ураганът Йоханес удари Швеция. 13-метровата сламена коза беше отнесена от пориви на вятъра, които в Йевле достигнаха скорост до 18 метра в секунда.

Козата се изгражда всяка година няколко седмици преди Коледа. През 59-те години на тази традиция тя е оцеляла само 19 пъти. В по-голямата част от случаите е била унищожена от вандали.

Първата коза в Йевле, създадена през 1966 г., изгаря в навечерието на Нова година. Градските власти издигат ограда, но през 1969 г. козата отново е запалена. Следващата коза се възпламенява само шест часа след "раждането" си.

През 1971 г. спонсорите, уморени от палежите, решават да отменят проекта, но той е възобновен от ученици от гимназия „Васасколан“. Те издигат малко по-малка сламена коза, но тя веднага е съборена.

Козата, появила се през 1973 г., е открадната, съборена през 1975 г., унищожена при автомобилна катастрофа през 1976 г., а вандали я унищожават през 1978 г. Нова коза, започната година по-късно, е унищожена от пожар, докато все още е в процес на изграждане. Веднага е направена нова, но бързо е вандализирана.

През 1983 г. друга коза от Йевле е разрушена. През 1998 г. конструкцията изгаря до основи въпреки силната снежна буря. През 2000 г. хулигани подпалват и след това хвърлят малката коза от гимназия „Васасколан“ в реката.

През 2005 г. козата от Йевле е нападната от крадци, облечени като Дядо Коледа, но са отблъснати. През 2009 г. в Йевле са издигнати три сламени кози. В крайна сметка само една оцелява, друга изгаря, а третата е натоварена на камион и откарана на неизвестно място.

През 2010 г. крадец се опитва да подкупи охраната, за да вдигне козата от Йевле с хеликоптер и да я транспортира до Стокхолм. Кражбата е осуетена.

През 2019 г. малка коза, издигната от клуба по природни науки в гимназия „Васасколан“, е повредена от палеж. Пожарът е бил потушен, преди цялата коза да изгори. Крадецът е бил задържан.

Последният палеж е станал през 2021 г. Виновникът е 40-годишен мъж от Калмар, Швеция.

През 2023 г. козата от Йевле оцелява след пожара, но гладни птици изяждат цялата слама и до Нова година е останала само рамката.


  • 1 събино вземи да отслабнеш

    4 1 Отговор
    Оня най-компетентния"честния ционист " и другия "софиянеца последен" къде са тези боклуци?

    Коментиран от #2, #8

    17:10 30.12.2025

  • 2 Шпек Салам Народен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "събино вземи да отслабнеш":

    Празници са,все пак.Имат почивни дни.Вече са на пачка и броят стотинките от коментарите си.

    17:16 30.12.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Обаче "сламеният" премиер не само, че оцеля, ами и най-нагло ръси лъжи. Оня, розАвия, с Костинбродската афера.

    17:16 30.12.2025

  • 4 Винкело

    6 0 Отговор
    Айде кажете ми поне една птица, която яде слама?

    Коментиран от #5

    17:19 30.12.2025

  • 5 Чук и Гек

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Винкело":

    Сламояд🤣🤣🤣

    17:26 30.12.2025

  • 6 Егати

    1 0 Отговор
    козуту !

    17:26 30.12.2025

  • 7 Не,че нещо,ама...

    5 0 Отговор
    Ние си имаме прасе,в центъра на София

    17:27 30.12.2025

  • 8 Брачед

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "събино вземи да отслабнеш":

    Чакай да наспамят другите статии и ще се покажат👍

    17:28 30.12.2025

  • 9 Див селянин

    3 0 Отговор
    Е 6а га козата,щом не мое седи на едно място

    17:29 30.12.2025

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    По подобие у нас сламеният премиер не оцеля до Нова Година, издухан от народния гняв!

    17:31 30.12.2025

  • 11 по света и у нас

    2 0 Отговор
    Не й върви на тая коза, но пък нашето Прасе процъфтява даже и магнити не го ловят!

    17:39 30.12.2025

  • 12 ДългоИме

    2 0 Отговор
    Шведска му работа...., ако бяха направили "пръч" (къде, къде по-устойчив!), нямаше да стане тази "бела".

    17:40 30.12.2025