Легендарната сламена коза от Йевле отново не оцеля до Нова година (ВИДЕО)

Гигантска сламена коза в шведския град Йевле за пореден път не успя да оцелее до Нова година, съобщава Metro.

Виновниците не са хора, които преди опитваха да я подпалят или откраднат, нито птици, които я изкълваха цялата през 2023 г. Този път легендарната коза се поддаде на лошото време.

В събота, 27 декември, ураганът Йоханес удари Швеция. 13-метровата сламена коза беше отнесена от пориви на вятъра, които в Йевле достигнаха скорост до 18 метра в секунда.

The Gävle goat is down, I repeat the goat is down. It usually burns down (as popularized by @tomscott ). I think it is the first time it has fallen because of strong winds. pic.twitter.com/0dECSixITi — Erik Nordeus 💙💛 (@eriknordeus) December 27, 2025

Козата се изгражда всяка година няколко седмици преди Коледа. През 59-те години на тази традиция тя е оцеляла само 19 пъти. В по-голямата част от случаите е била унищожена от вандали.

Първата коза в Йевле, създадена през 1966 г., изгаря в навечерието на Нова година. Градските власти издигат ограда, но през 1969 г. козата отново е запалена. Следващата коза се възпламенява само шест часа след "раждането" си.

През 1971 г. спонсорите, уморени от палежите, решават да отменят проекта, но той е възобновен от ученици от гимназия „Васасколан“. Те издигат малко по-малка сламена коза, но тя веднага е съборена.

Козата, появила се през 1973 г., е открадната, съборена през 1975 г., унищожена при автомобилна катастрофа през 1976 г., а вандали я унищожават през 1978 г. Нова коза, започната година по-късно, е унищожена от пожар, докато все още е в процес на изграждане. Веднага е направена нова, но бързо е вандализирана.

През 1983 г. друга коза от Йевле е разрушена. През 1998 г. конструкцията изгаря до основи въпреки силната снежна буря. През 2000 г. хулигани подпалват и след това хвърлят малката коза от гимназия „Васасколан“ в реката.

През 2005 г. козата от Йевле е нападната от крадци, облечени като Дядо Коледа, но са отблъснати. През 2009 г. в Йевле са издигнати три сламени кози. В крайна сметка само една оцелява, друга изгаря, а третата е натоварена на камион и откарана на неизвестно място.

През 2010 г. крадец се опитва да подкупи охраната, за да вдигне козата от Йевле с хеликоптер и да я транспортира до Стокхолм. Кражбата е осуетена.

През 2019 г. малка коза, издигната от клуба по природни науки в гимназия „Васасколан“, е повредена от палеж. Пожарът е бил потушен, преди цялата коза да изгори. Крадецът е бил задържан.

Последният палеж е станал през 2021 г. Виновникът е 40-годишен мъж от Калмар, Швеция.

През 2023 г. козата от Йевле оцелява след пожара, но гладни птици изяждат цялата слама и до Нова година е останала само рамката.