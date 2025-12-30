Новини
Кейт Уинслет призна, че е била бисексуална в тийнейджърските си години

30 Декември, 2025 19:41

Като млада актрисата е откривала сексуалността си, водена от любопитството

Кейт Уинслет призна, че е била бисексуална в тийнейджърските си години - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Кейт Уинслет разкри подробности за първите си интимни преживявания като тийнейджър, които досега не е споделяла публично. В интервю за подкаста Team Deakins носителката на „Оскар“ заяви, че в ранните си години е „целувала и момичета, и момчета“, водена от любопитство, а не от ясно осъзната сексуална идентичност.

По думите ѝ на този етап от живота си не е била „особено оформена в която и да е посока“, но преживяното ѝ е дало по-дълбоко разбиране за емоционалната динамика във филма „Небесни създания“ (1994), в който участва заедно с Мелани Лински. Лентата разказва за интензивната и разрушителна връзка между две тийнейджърки, а Уинслет признава, че още при първия прочит е била силно привлечена от „вихъра на техния свят“, който постепенно се превръща в емоционално опасен за двете героини.

Актрисата припомни и личния си житейски път. Първата ѝ публично известна връзка започва, когато е на 15 години, с актьора Стивън Тредър, който е с 12 години по-възрастен от нея. Двамата са заедно от 1991 до 1995 г. През 1998 г. Уинслет се омъжва за режисьора Джим Трийпълтън, от когото има дъщеря Миа, родена през 2000 г. Бракът им приключва с развод през 2001 г.

Две години по-късно актрисата сключва брак с режисьора Сам Мендес, с когото имат син Джо. Двойката се разделя през 2010 г. Третият ѝ брак е с Едуард Абел Смит през 2012 г., с когото и до днес са заедно и имат син Беър.

Уинслет рядко коментира личния си живот. В интервю за WSJ. Magazine от 2015 г. тя подчерта, че съзнателно пази мълчание по тази тема и е „горда“ от това. Тогава актрисата заяви, че малцина знаят какво действително се е случило в браковете ѝ, както и причините за техния край, като добави, че житейските обстоятелства не винаги са въпрос на планиран избор и невинаги са били лесни за преодоляване.


  • 1 Боко Престъпникът

    12 3 Отговор
    И аз проявих любопитство, но на стари години. С кмета на Симитли. Не, че съм бисексуален, обикновен скрит .....аст съм.

    19:44 30.12.2025

  • 2 Спецназ

    3 7 Отговор
    Каква е била като транссексуална??

    Аз го разбирам и че е имала И
    лизания със жени и клатения от мъже!

    19:55 30.12.2025

  • 3 А сега

    1 3 Отговор
    Да я целувам ли или да я заплювам?

    20:15 30.12.2025

  • 4 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    А аз какъф съм ? Напъвам и където флези.

    20:19 30.12.2025

  • 5 Киноман

    4 0 Отговор
    Хубаво прави жената, че не афишира личния си живот. А иначе е една от най-талантливите и естествени актриси. И не, не съм гледал Титаник, Изгледайте някой от другите и филми, например Четецът.

    Коментиран от #7

    20:26 30.12.2025

  • 6 Факт

    6 0 Отговор
    Всеки с проблемите си! Веднъж .изач, цял живот .изач!

    20:37 30.12.2025

  • 7 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Киноман":

    Че е талантлива, сигурно е така. Само че прави впечатление че всичките и гаджета и съпрузи в началото са били в сферата на Холивуд.

    21:02 30.12.2025