Кейт Уинслет призна, че е била бисексуална в тийнейджърските си години

Британската актриса Кейт Уинслет разкри подробности за първите си интимни преживявания като тийнейджър, които досега не е споделяла публично. В интервю за подкаста Team Deakins носителката на „Оскар“ заяви, че в ранните си години е „целувала и момичета, и момчета“, водена от любопитство, а не от ясно осъзната сексуална идентичност.

По думите ѝ на този етап от живота си не е била „особено оформена в която и да е посока“, но преживяното ѝ е дало по-дълбоко разбиране за емоционалната динамика във филма „Небесни създания“ (1994), в който участва заедно с Мелани Лински. Лентата разказва за интензивната и разрушителна връзка между две тийнейджърки, а Уинслет признава, че още при първия прочит е била силно привлечена от „вихъра на техния свят“, който постепенно се превръща в емоционално опасен за двете героини.

Актрисата припомни и личния си житейски път. Първата ѝ публично известна връзка започва, когато е на 15 години, с актьора Стивън Тредър, който е с 12 години по-възрастен от нея. Двамата са заедно от 1991 до 1995 г. През 1998 г. Уинслет се омъжва за режисьора Джим Трийпълтън, от когото има дъщеря Миа, родена през 2000 г. Бракът им приключва с развод през 2001 г.

Две години по-късно актрисата сключва брак с режисьора Сам Мендес, с когото имат син Джо. Двойката се разделя през 2010 г. Третият ѝ брак е с Едуард Абел Смит през 2012 г., с когото и до днес са заедно и имат син Беър.

Уинслет рядко коментира личния си живот. В интервю за WSJ. Magazine от 2015 г. тя подчерта, че съзнателно пази мълчание по тази тема и е „горда“ от това. Тогава актрисата заяви, че малцина знаят какво действително се е случило в браковете ѝ, както и причините за техния край, като добави, че житейските обстоятелства не винаги са въпрос на планиран избор и невинаги са били лесни за преодоляване.