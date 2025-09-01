Андрей Арнаудов за новите по-строги санкции за нарушителите на пътя: След 8000 лева глоби, почнах да карам по-бавно

Популярният водещ Андрей Арнаудов призна в Yiotube предаването "Неофишъл", че е платил 8000 лева за глоби от пътни нарушения през последните години, което го е накарало да промени поведението си на пътя. Той и колегата му Иван Христов обсъдиха по-строгите правила за движение по пътищата в най-новия епизод на YouTube шоуто им, пише dunavmost.com.

"8000 лева за колко години бе, милионерче?", реагира шеговито Иван Христов, който буквално се хвана за главата при признанието на колегата си.

Андрей Арнаудов разкри, че първо през 2017-2018 година са му връчени актове за 4200 лева, след това за 2300 лева, а преди 2-3 години – за още 1700 лева. В тази връзка, той сподели, че "бъркането в джоба" наистина има дисциплиниращ ефект върху шофьорите.

Иван Христов също говори открито за собствените си нарушения на пътя.

"Знаете, че съм правил беля, че ми отнеха книжката, че имах условна присъда. И понеже съм минал по този път, ви го казвам – човек никога не трябва да кара пил, под влияние на наркотици или други подобни субстанции", подчерта водещият.

Двамата продуценти се завърнаха в YouTube с нови епизоди на "Неофишъл" след лятната си ваканция, като темата за пътната безопасност и новите по-строги санкции за нарушителите се оказа особено лична за тях.