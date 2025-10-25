Обирът на Лувъра бил неизбежен, крадците оставили каска, ръкавици, жилетка и ъглошлайф ВИДЕО

Обирът на Лувъра е бил неизбежен – музеят не е разполагал с достатъчно финансиране, за да осигури адекватна сигурност от десетилетия, пише Politico.

„Фиаското с Лувъра беше неизбежно. Екип от крадци постигна за минути това, което служителите на музея се опитваха да направят от години – да разкрият крехкостта на символа на Франция поради десетилетия на недофинансиране“, се посочва в изданието.

Politico припомня, че през февруари генералният мениджър на Лувъра докладвал на парламентарно заседание за „лошото, понякога порутено състояние“ на инфраструктурата на музея, заявявайки, че актуализирането ѝ и подобряването на мерките за сигурност са „абсолютно необходими“.

„Моите колеги и аз говорим от месеци колко е изненадващо, че все още не се е случило нищо критично“, каза пред изданието Алис Мюлер, куратор и синдикален активист в Лувъра.

Politico прегледа части от доклада на Сметната палата, който подчертава „постоянните“ забавяния в актуализирането на оборудването за сигурност, като например камери – една трета от залите в крилото, където е извършен обира, изобщо не са имали такива.

На 19 октомври крадци нахлуха в Лувъра и откраднаха девет бижута, включително диадеми, обеци, колиета и брошки, принадлежащи на френски кралици и императрици. Едно от тях, повредената корона на императрица Евгения дьо Монтижо, беше намерено и върнато в музея. Щетите от обира се оценяват на 88 милиона евро.

Охраната на Лувъра е попречила на крадците да откраднат всичко, което са искали, съобщи в петък служител по сигурността на музея, чието име не е разкрито.

Охранител отбеляза, че по време на обира – по време на сутрешния пиков час, когато музеят е най-претъпкан – всички служители по сигурността са били на постовете си.

„Бяхме предупредени от силен и необичаен шум... персоналът се насочи към източника на шума, преди да осъзнае, че е прозорец. Но когато стигнахме до галерията, крадците вече бяха вътре“, добави тя.

Според служител на музея, когато станало ясно, че става въпрос за сериозен обир, охраната незабавно започнала да евакуира посетителите, за да избегне жертви. В този момент към тях се присъединила допълнителна охрана, принуждавайки крадците да избягат, преди да могат да отворят друга витрина. По време на бягството си крадците били принудени да изоставят и част от откраднатите вещи.

Френските служители на реда са събрали над 150 проби от ДНК, пръстови отпечатъци и други следи от местоопрестъплението на обира в Лувъра. Пробите са събрани директно от местопрестъплението, както и от предмети, оставени от крадците, като каска, жилетка, ръкавици и ъглошлайф.

Резултатите от проверката се очакват през следващите дни, което ще им позволи да определят дали правоохранителните органи разполагат с информация за крадците в базата си данни.