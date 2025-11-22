Италианската поп певица Орнела Ванони почина на 91 ВИДЕО

Овен

Риби (20.02 - 20.03) Денят е наситен, с възможност за осъзнаване и нова визия. Може да почувствате, че някои граници вече не ви служат – време е да се освободите с мъдрост. Вечерта носи мир и вътрешна яснота.

Водолей (21.01 - 19.02) Слънцето в Стрелец отваря нов хоризонт пред вас – вдъхновение, знания и нови приятелства. Денят е подходящ за споделени дейности, но не пренебрегвайте отговорностите си. Вечерта носи баланс и лекота.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес ще усещате нужда от ред и самоконтрол. Енергията на деня може да е по-разпиляна – подредете приоритетите си спокойно. Вечерта ще ви донесе вътрешно усещане за постижение.

Стрелец (23.11 - 22.12) Честито начало на вашия месец! Слънцето във вашия знак ви носи ново вдъхновение и увереност. Денят е зареден с енергия, но нека решенията ви бъдат премерени – квадратурата със Сатурн напомня да изграждате стабилно, стъпка по стъпка.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще почувствате облекчение и повече яснота след дълбоките емоции от последните дни. Денят ви приканва да мислите за бъдещето с увереност. Вечерта е подходяща за спокоен разговор или момент на благодарност.

Везни (24.09 - 23.10) Денят носи нови идеи и вдъхновение, но и нужда от фокус. Слънцето в Стрелец ви насърчава да разширите мирогледа си. Вечерта е чудесна за среща с приятели или за споделен творчески проект.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще усещате нужда от сигурност и структура, дори когато около вас има промяна. Възможно е вътрешно напрежение, но не бързайте – времето ще подреди всичко. Вечерта е подходяща за покой и уединение.

Лъв (24.07 - 23.08) Слънцето в сродния ви огнен знак Стрелец събужда вдъхновение и жажда за приключения. Денят е подходящ за пътуване, творчество или ново хоби. Вечерта ще ви донесе радост и топлина.

Рак (22.06 - 23.07) Денят е активен и изисква да намерите баланс между работа и почивка. Не се претоварвайте – малките крачки днес ще имат голям ефект. Вечерта носи усещане за вътрешен ред и спокойствие.

Близнаци (22.05 - 21.06) Слънцето срещу вашия знак ви отваря към нови контакти и възможности. Денят е динамичен, но изисква търпение в общуването. Вечерта е подходяща за вдъхновяващ разговор или споделено преживяване.

Телец (21.04 - 21.05) Днес ще се замислите какво наистина ви носи стабилност и вътрешен мир. Възможно е леко напрежение между дълга и желанието за промяна. Вечерта ще донесе усещане за яснота и равновесие.