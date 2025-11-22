Новини
Италианската поп певица Орнела Ванони почина на 91 ВИДЕО

22 Ноември, 2025 04:52, обновена 22 Ноември, 2025 04:59 1 532 4

Звездата е участвала осем пъти във фестивала в Сан Ремо

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианската поп певица Орнела Ванони почина на 91-годишна възраст, съобщи Corriere della Sera

Ванони произхожда от сравнително заможно семейство и е получила образование в чужбина. Завършва Академията за драматично изкуство в Милано и бързо излиза на музикалната сцена. В хода на дългата си кариера тя си сътрудничи с много музиканти, като Фабрицио Де Андре и Лучо Дала, както и с известни джаз изпълнители.

Ванони е участвала осем пъти във фестивала за поп песни в Сан Ремо, последният от които през 2018 г. Тя е била и гост-звезда на сцената на Ariston, където се провежда фестивалът, през 2020, 2021 г. и преди две години, припомня изданието.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ала Пугачова

    2 10 Отговор
    и сащ умре

    05:11 22.11.2025

  • 3 Гастрольор

    9 1 Отговор
    През 1970 или 71 г. Орнела Ванони участва във фестивала Златния Орфей на Слънчев Бряг с рецитал, който се състоя в казиното на комплекса.

    Коментиран от #4

    07:37 22.11.2025

  • 4 999

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гастрольор":

    Била е почетен гост на Зл.Орфей- 1969-та.Леля ми беше влюбена в песента-,,Casa Bianca,,-,,Бяла къща с двор зелен,,Светла и памет.

    09:25 22.11.2025