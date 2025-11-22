Италианската поп певица Орнела Ванони почина на 91 ВИДЕО

Италианската поп певица Орнела Ванони почина на 91-годишна възраст, съобщи Corriere della Sera
Ванони произхожда от сравнително заможно семейство и е получила образование в чужбина. Завършва Академията за драматично изкуство в Милано и бързо излиза на музикалната сцена. В хода на дългата си кариера тя си сътрудничи с много музиканти, като Фабрицио Де Андре и Лучо Дала, както и с известни джаз изпълнители.
Ванони е участвала осем пъти във фестивала за поп песни в Сан Ремо, последният от които през 2018 г. Тя е била и гост-звезда на сцената на Ariston, където се провежда фестивалът, през 2020, 2021 г. и преди две години, припомня изданието.
1 Ала Пугачова
05:11 22.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Гастрольор
Коментиран от #4
07:37 22.11.2025
4 999
До коментар #3 от "Гастрольор":Била е почетен гост на Зл.Орфей- 1969-та.Леля ми беше влюбена в песента-,,Casa Bianca,,-,,Бяла къща с двор зелен,,Светла и памет.
09:25 22.11.2025