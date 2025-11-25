Новини
Алберт Попов: Търся върхова форма за Олимпийските игри в Италия

25 Ноември, 2025 15:45 470 1

Точно 73 дни преди старта на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, ски и сноуборд елитът на България се събра заедно в София

Алберт Попов: Търся върхова форма за Олимпийските игри в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С амбиции за сериозни успехи в олимпийския сезон Българската федерация по ски приветства най-изявените си състезатели. Според председателя на централата Цеко Минев, първите резултати за годината дават поводи за оптимизъм.

Точно 73 дни преди старта на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, ски и сноуборд елитът на България се събра заедно в София.

Състезателят ни в ски алпийските дисциплини Алберт Попов не скри, че амбициите и подготовката са му начени най-вече към Игрите в Италия.

„Моята подготовка върви така, че всъщност не търсим върхова форма в началото на сезона, въпреки това смея да твърдя, че с тези два старта в началото събрах увереност и виждам, че всъщност дори да не съм в най-добра форма, аз съм в нещата. Дори в Гургл успяхме да постигнем 9-о място и както може да се види, конкуренцията е наистина феноменална“, сподели Алберт Попов.

„Моята подготовка така е направена, че върховата форма да дойде по време на Олимпийските игри. Пожелавам си да съм здрав. Целите са ми за топ 10 през следващите стартове и там, където теренът, пистата ми пасне, всъщност да успея да натискам и за подиуми“, добави пред NOVA Попов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Браво Алберт. Браво, туристе! Покажи на целия свят какво може един български турист, макар и да се казва Алберт...

    16:50 25.11.2025

