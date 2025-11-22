Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин

На 29 ноември от 18:00 ч. ще грейне коледното градче в Елин Пелин. Градът на писателя отново ще се преобрази в истински град на чудесата с повече от 1 000 000 празнични светлини и внушителна 16-метрова коледна елха. Заедно с тях ще заблести и каузата, родила вече четири бебета.
Под мотото „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“, Община Елин Пелин за поредна година обединява хората около ценностите на живота, надеждата и добротата. Коледното градче се превърна в притегателна точка за семейства от цяла България, които вярват в чудесата и силата на споделените мечти.
През целия декември жителите и гостите на града ще могат да се насладят на концерти, благотворителни базари, тематични събития, изненади и много усмивки.
„И тази година палим светлината, която носи вяра и живот, защото чудесата се случват само когато сме заедно“, - споделя кметът на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов като кани всеки - жители и гости на града да заповядат на 29 ноември да запалят заедно празничните светлини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 волан
Коментиран от #8
14:15 22.11.2025
2 456
14:18 22.11.2025
3 Ани
Коментиран от #4
14:38 22.11.2025
4 шаа
До коментар #3 от "Ани":означват само едно нещо, но ме е срам да го напиша.
нека видим колко бързо ще се поправят.
15:19 22.11.2025
5 Софийски селянин,
Имам в предвид написаното в под заглавието...
15:34 22.11.2025
6 Знаем го кмета им
17:01 22.11.2025
7 Добрият човек 🎊🏠🎊
18:53 22.11.2025
8 Повече
До коментар #1 от "волан":бебенца етнически българчета имаш превид, нали ?
09:27 23.11.2025