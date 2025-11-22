Новини
Любопитно »
Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин

Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин

22 Ноември, 2025 14:07 5 136 8

  • елин пелин-
  • коледа-
  • елха-
  • празник-
  • кауза-
  • коледен базар

Медиците установили, че е починала от инфаркт

Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин - 1
Снимки: Община Елин Пелин
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 29 ноември от 18:00 ч. ще грейне коледното градче в Елин Пелин. Градът на писателя отново ще се преобрази в истински град на чудесата с повече от 1 000 000 празнични светлини и внушителна 16-метрова коледна елха. Заедно с тях ще заблести и каузата, родила вече четири бебета.

Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин

Под мотото „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!“, Община Елин Пелин за поредна година обединява хората около ценностите на живота, надеждата и добротата. Коледното градче се превърна в притегателна точка за семейства от цяла България, които вярват в чудесата и силата на споделените мечти.

Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин

През целия декември жителите и гостите на града ще могат да се насладят на концерти, благотворителни базари, тематични събития, изненади и много усмивки.

И тази година палим светлината, която носи вяра и живот, защото чудесата се случват само когато сме заедно“, - споделя кметът на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов като кани всеки - жители и гости на града да заповядат на 29 ноември да запалят заедно празничните светлини.

Коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и благотворителна кауза грейва в Елин Пелин


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волан

    10 2 Отговор
    Важно е в България да има повече бебенца,че ще изчезнем,като народ!

    Коментиран от #8

    14:15 22.11.2025

  • 2 456

    5 2 Отговор
    Дай Боже повече български дечица.

    14:18 22.11.2025

  • 3 Ани

    12 1 Отговор
    Събина, какво означават под заглавните данни "Медиците установили, че е починала от инфаркт"

    Коментиран от #4

    14:38 22.11.2025

  • 4 шаа

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ани":

    означват само едно нещо, но ме е срам да го напиша.

    нека видим колко бързо ще се поправят.

    15:19 22.11.2025

  • 5 Софийски селянин,

    8 1 Отговор
    Еб@.и простите журналя,повечето от тях сякаш са завършили килийно а не висше образование...
    Имам в предвид написаното в под заглавието...

    15:34 22.11.2025

  • 6 Знаем го кмета им

    6 2 Отговор
    Между другото-тоя е един от най-читавите кметове в българските общини. На всеки празник или събитие подържа и организира чисто български традиции-което е рядкост в наше време. Не че е безгрешен-но поне Българщината не му е чужда и няма залитания към чуждопоклоничество-пример забрани на обществени места-в училища,паркове,читалища и т.н. да се празнува Хелоуин...

    17:01 22.11.2025

  • 7 Добрият човек 🎊🏠🎊

    1 0 Отговор
    Много е добър няма що хората не го искат във община Елин Пелин щото много порази е направил вътре като цяло💶💶💶💶 🏢💶💶💶💶💶💶💶

    18:53 22.11.2025

  • 8 Повече

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "волан":

    бебенца етнически българчета имаш превид, нали ?

    09:27 23.11.2025