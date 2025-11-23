Новини
Бионсе се появи разгърдена на състезание от Формула 1 (ВИДЕО+СНИМКИ)

23 Ноември, 2025 14:39 2 777 25

Бюстът на RnB звездата бе на показ в състезателен гащеризон, докато тя се настаняваше в болид

Бионсе се появи разгърдена на състезание от Формула 1 (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бионсе привлече вниманието още с появата си на състезанието от Формула 1, доказвайки, че не е нужно да си зад волана, за да бъдеш в центъра на събитието. Певицата се появи на Гран при в пълен състезателен екип, който мигновено предизвика реакция в социалните мрежи с това, че ципът му беше свален опасно долу и бюстът ѝ беше на показ.

На разпространени видеоклипове се вижда как изпълнителката на „Lemonade“ пристига под ръка със съпруга си Джей Зи, облечена в бял кожен гащеризон с дълбоко деколте, акценти в черно и червено и златно кристално лого на Louis Vuitton в областта на бюста. Визията бе допълнена от черни ботуши на висок ток, червени ръкавици без пръсти и авиаторски слънчеви очила. На моменти Бионсе носеше черно палто, докато камерите заснемаха пристигането ѝ.

Публикация, споделена от Beyoncé (@beyonce)

Певицата бе заснета и с черна каска, а на други кадри позира с бяла каска, обсипана с лога на спонсори. В един момент дори бе видяна да седи в състезателен автомобил, привличайки още повече внимание от зрителите на място.

Джей Зи избра изцяло черна визия, включваща панталон, риза и яке от мека кожа без яка, както и слънчеви очила. Двамата се присъединиха към редица други знаменитости, присъствали на събитието в Лас Вегас, сред които Бен Афлек, Синтия Ериво, Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс.

Публикация, споделена от Beystan!! (@beyismyfave)

Появата на Бионсе предизвика бурни реакции онлайн. Фенове коментираха видеото с възторг, наричайки я „рок звезда“ и хвалейки както визията, така и стилното ѝ представяне. Други описаха кадрите като „съвършенство“, а един от потребителите призна, че е гледал клипа десетки пъти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Гоне

    8 1 Отговор
    Много с постно момето. Вчера комшийката баба Рени като ме съблазнявааше , и се наложи да си разпаше колана за да си извади титата ! Като видех какво парче е си изпущих бастуно та паднах.

    14:47 23.11.2025

  • 2 Скуадра

    7 3 Отговор
    Щеше да впечатли гаргите, ако беше само по каска! Ама, тогава никой нямаше да знае, чии са висулките и сланината!

    14:49 23.11.2025

  • 3 Факт

    4 1 Отговор
    Не е направила престъпление!

    14:53 23.11.2025

  • 4 Име

    5 8 Отговор
    А защо всички наблюдатели гледат алчно и завистливо?

    Коментиран от #7, #10

    14:55 23.11.2025

  • 5 Сър Стенли Ройс

    8 0 Отговор
    Що направо не ги извади да ги видим.

    14:56 23.11.2025

  • 6 Днешните

    9 1 Отговор
    стандарти са къде, къде по-високи, с този екип, в който се е навлякла.....,едва ли ще привлече вниманието на хетеросексуалните.

    14:57 23.11.2025

  • 7 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Има двама, направо покъртени!

    14:58 23.11.2025

  • 8 Грую

    1 2 Отговор
    ша има катастрофи

    14:58 23.11.2025

  • 9 Име

    2 0 Отговор
    Много благонравно гледат!

    Коментиран от #11

    15:00 23.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    Не им е чиста работата!

    Коментиран от #13

    15:01 23.11.2025

  • 12 Би оанс би туайс

    1 0 Отговор
    Погледът СЛУЧАЙНО спира накъде между Луис и Вюитон, но достатъчно за да разбереш посланието. Не ние с вас господа, ако беше за нас, щеше да е Аби Бас или някой друг аби.

    15:01 23.11.2025

  • 13 Аз съм друг

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Много стаени желания в погледите!

    15:03 23.11.2025

  • 14 ХА ХА

    7 4 Отговор
    Всяко малко прасенце мечтае да стане голяма сфина, а иначе пее.

    Коментиран от #16

    15:08 23.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ХА ХА":

    Всеки с проблемите си!

    15:12 23.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мунчу

    6 3 Отговор
    мъ дифиринцялъ многу гулям бе
    нашти чалгарки по-арни!

    Коментиран от #24

    15:25 23.11.2025

  • 19 Много

    8 2 Отговор
    Време отделихте на тази ромейка. Ако искате дебели сингарелки идете знаете къде! Аз лично не обичам да драйфам, но вкусове всякакви.

    15:30 23.11.2025

  • 20 Бионсе привлече вниманието още

    2 1 Отговор
    и на писарката
    дето си мечтае за такива бишони и да е отракана кат нея

    15:31 23.11.2025

  • 21 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Бате, тая станала морж!🤣🤣🤣

    15:31 23.11.2025

  • 22 Хм Хм

    4 0 Отговор
    Ах тази блондинка!

    15:34 23.11.2025

  • 23 Дърт

    8 0 Отговор
    Като чета статията и гледам снимките, излиза, че Планета ТВ е порно канал.

    15:35 23.11.2025

  • 24 ЗИЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "мунчу":

    Тоя, е от бързите - за самосвал!

    15:45 23.11.2025

  • 25 Фют

    0 0 Отговор
    Че и UniCredot на каската й пише. Ако плащат да ги рекламира, вместо да инвестират в мен, никога няма да им страна клиентката.

    18:36 23.11.2025