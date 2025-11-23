Бионсе се появи разгърдена на състезание от Формула 1 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бионсе привлече вниманието още с появата си на състезанието от Формула 1, доказвайки, че не е нужно да си зад волана, за да бъдеш в центъра на събитието. Певицата се появи на Гран при в пълен състезателен екип, който мигновено предизвика реакция в социалните мрежи с това, че ципът му беше свален опасно долу и бюстът ѝ беше на показ.

На разпространени видеоклипове се вижда как изпълнителката на „Lemonade“ пристига под ръка със съпруга си Джей Зи, облечена в бял кожен гащеризон с дълбоко деколте, акценти в черно и червено и златно кристално лого на Louis Vuitton в областта на бюста. Визията бе допълнена от черни ботуши на висок ток, червени ръкавици без пръсти и авиаторски слънчеви очила. На моменти Бионсе носеше черно палто, докато камерите заснемаха пристигането ѝ.

Певицата бе заснета и с черна каска, а на други кадри позира с бяла каска, обсипана с лога на спонсори. В един момент дори бе видяна да седи в състезателен автомобил, привличайки още повече внимание от зрителите на място.

Джей Зи избра изцяло черна визия, включваща панталон, риза и яке от мека кожа без яка, както и слънчеви очила. Двамата се присъединиха към редица други знаменитости, присъствали на събитието в Лас Вегас, сред които Бен Афлек, Синтия Ериво, Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс.

Появата на Бионсе предизвика бурни реакции онлайн. Фенове коментираха видеото с възторг, наричайки я „рок звезда“ и хвалейки както визията, така и стилното ѝ представяне. Други описаха кадрите като „съвършенство“, а един от потребителите призна, че е гледал клипа десетки пъти.