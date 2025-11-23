Бионсе се появи разгърдена на състезание от Формула 1 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бионсе привлече вниманието още с появата си на състезанието от Формула 1, доказвайки, че не е нужно да си зад волана, за да бъдеш в центъра на събитието. Певицата се появи на Гран при в пълен състезателен екип, който мигновено предизвика реакция в социалните мрежи с това, че ципът му беше свален опасно долу и бюстът ѝ беше на показ.
На разпространени видеоклипове се вижда как изпълнителката на „Lemonade“ пристига под ръка със съпруга си Джей Зи, облечена в бял кожен гащеризон с дълбоко деколте, акценти в черно и червено и златно кристално лого на Louis Vuitton в областта на бюста. Визията бе допълнена от черни ботуши на висок ток, червени ръкавици без пръсти и авиаторски слънчеви очила. На моменти Бионсе носеше черно палто, докато камерите заснемаха пристигането ѝ.
Певицата бе заснета и с черна каска, а на други кадри позира с бяла каска, обсипана с лога на спонсори. В един момент дори бе видяна да седи в състезателен автомобил, привличайки още повече внимание от зрителите на място.
Джей Зи избра изцяло черна визия, включваща панталон, риза и яке от мека кожа без яка, както и слънчеви очила. Двамата се присъединиха към редица други знаменитости, присъствали на събитието в Лас Вегас, сред които Бен Афлек, Синтия Ериво, Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс.
Появата на Бионсе предизвика бурни реакции онлайн. Фенове коментираха видеото с възторг, наричайки я „рок звезда“ и хвалейки както визията, така и стилното ѝ представяне. Други описаха кадрите като „съвършенство“, а един от потребителите призна, че е гледал клипа десетки пъти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо Гоне
14:47 23.11.2025
2 Скуадра
14:49 23.11.2025
3 Факт
14:53 23.11.2025
4 Име
Коментиран от #7, #10
14:55 23.11.2025
5 Сър Стенли Ройс
14:56 23.11.2025
6 Днешните
14:57 23.11.2025
7 Анонимен
До коментар #4 от "Име":Има двама, направо покъртени!
14:58 23.11.2025
8 Грую
14:58 23.11.2025
9 Име
Коментиран от #11
15:00 23.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
До коментар #9 от "Име":Не им е чиста работата!
Коментиран от #13
15:01 23.11.2025
12 Би оанс би туайс
15:01 23.11.2025
13 Аз съм друг
До коментар #11 от "Анонимен":Много стаени желания в погледите!
15:03 23.11.2025
14 ХА ХА
Коментиран от #16
15:08 23.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
До коментар #14 от "ХА ХА":Всеки с проблемите си!
15:12 23.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 мунчу
нашти чалгарки по-арни!
Коментиран от #24
15:25 23.11.2025
19 Много
15:30 23.11.2025
20 Бионсе привлече вниманието още
дето си мечтае за такива бишони и да е отракана кат нея
15:31 23.11.2025
21 Евгени от Алфапласт
15:31 23.11.2025
22 Хм Хм
15:34 23.11.2025
23 Дърт
15:35 23.11.2025
24 ЗИЛ
До коментар #18 от "мунчу":Тоя, е от бързите - за самосвал!
15:45 23.11.2025
25 Фют
18:36 23.11.2025