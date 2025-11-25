Новини
Ето го най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

Ето го най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година

25 Ноември, 2025 17:45

25 Ноември, 2025 17:45 979 0

Тазгодишният календар включваше общо осем писти, които могат да се категоризират като градски под една или друга форма

Ето го най-добрият уличен пилот във Формула 1 през 2025 година - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

През миналата седмица се проведе Гран При на Лас Вегас, която беше последната улична надпревара във Формула 1 през 2025 година.

Тазгодишният календар включваше общо осем писти, които могат да се категоризират като градски под една или друга форма. Това са трасетата в Австралия, Саудитска Арабия, Маями, Монако, Канада, Азербайджан, Сингапур и Лас Вегас.

А най-добре на тези осем писти се представи Макс Верстапен, който събра общо 146 точки на тях. Във въпросните осем старта пилотът на Ред Бул записа две победи (Азербайджан и Лас Вегас), четири втори и две четвърти места.

На второ място след него се нарежда Джордж Ръсел, чийто две победи този сезона дойдоха в Канада и Сингапур. Отделно британският пилот на Мерцедес има още четири качвания на подиума в уличните надпревари с вторите си места в Баку и Лас Вегас и трети в Австралия и Маями.

Едва трети е лидерът в световния шампионат Ландо Норис, който също има две победи на улични трасета този сезон, след като триумфира в Австралия и Монако. Британецът обаче има и две нули в градски условия, след като отпадне в Монреал, а през уикенда беше дисквалифициран от второто място в Лас Вегас.

Така общият актив на Норис от уличните битки през този сезон е 101 точки, което е с 10 повече от неговия съотборник Оскар Пиастри. Австралиецът също записва две победи – Саудитска Арабия и Маями, но загуби много точки с деветото си място у дома в Мелбърн и дисквалификацията в Лас Вегас.


