Red Bull продава 10 копия на последната шампионска кола на Верстапен

25 Ноември, 2025 18:00 750 0

Моделите са произведени от дългогодишния партньор на Red Bull - Memento Exclusives и това са първите официално лицензирани копия на RB20

Red Bull продава 10 копия на последната шампионска кола на Верстапен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Феновете на Макс Верстапен получават шанс да се сдобият с копие на шампионския му автомобил от сезон 2024 във Формула 1. Red Bull официално обяви, че пуска на пазара 10 копия на автомобила в размер 1:1, като т.нар. “шоу шасита” ще се продават ексклузивно в интернет.

Моделите са произведени от дългогодишния партньор на Red Bull - Memento Exclusives и това са първите официално лицензирани копия на RB20. Всяко шаси е създадено по плановете, осигурени от Red Bull и е точно копие на модела, с който Макс спечели четвъртата си поредна световна титла във Формула 1.

RB20 се превърна в една от най-дискутираните коли в новата история на световния шампионат - първо заради доминацията, която наложи Верстапен в първата половина на сезона и след това заради срива в представянето, илюстрирано със серия от десет състезания без победа и изпадането на Red Bull до третото място в класирането при конструкторите.

Верстапен записа 9 победи и 18 подиума с RB20, включително и историческия успех в Сао Пауло, където той стартира 17-и и успя да спечели състезанието.

Колекционерите ще могат да избират измежду три цветови схеми: стандартния за сезон 2024 дизайн, специалната разцветка “Силвърстоун GP” за британската надпревара и изпълнението за Лас Вегас, където Верстапен си гарантира титлата.

Копията ще се продават на търг през януари на сайта F1Authentics.com, като началната цена на всяко едно от тях ще е 111 111 долара.


