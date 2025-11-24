Бриджит Бардо отново е в болница след скорошната операция

Френската актриса Бриджит Бардо отново е хоспитализирана в Тулон. Тя е в местно лечебно заведение от около десет дни, съобщи вестник „Вар-Матин“ в понеделник, позовавайки се на свои източници.
През октомври „Нис-Матин“ съобщи, че актрисата е била в частна болница в Тулон в продължение на три седмици, където е претърпяла операция заради сериозно заболяване. Конкретната диагноза не беше разкрита.
„Още един болничен престой за Бриджит Бардо. Пламенната активистка за правата на животните пристигна в болница „Сен Жан“ в Тулон преди около десет дни, където е хоспитализирана в момента“, се казва в статията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
19:48 24.11.2025
2 Показваш се като женшина второго сорта
19:51 24.11.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #9
20:10 24.11.2025
4 Евреин
20:12 24.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Спецназ
ОБРАХТЕ МИ БОРОВИНКИТЕ ЧЕ ГИ ПРЕДАВАТЕ! факт!
Аз Х.Я ли да ви ям ще нападам кошерите с мед и ме боли Х.Я!
Подпис Медвед!
20:16 24.11.2025
7 Ироничен
20:19 24.11.2025
8 Галина Колева
20:51 24.11.2025
9 Сила
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Дъговия мост е , за животните ....по пътеката аз ще те взема , по магистралата към Ада аз ще те поведа !!! Чакай ме ....🧨☠️
21:20 24.11.2025
10 Име
21:42 24.11.2025