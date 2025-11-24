Бриджит Бардо отново е в болница след скорошната операция

Френската актриса Бриджит Бардо отново е хоспитализирана в Тулон. Тя е в местно лечебно заведение от около десет дни, съобщи вестник „Вар-Матин“ в понеделник, позовавайки се на свои източници.

През октомври „Нис-Матин“ съобщи, че актрисата е била в частна болница в Тулон в продължение на три седмици, където е претърпяла операция заради сериозно заболяване. Конкретната диагноза не беше разкрита.

„Още един болничен престой за Бриджит Бардо. Пламенната активистка за правата на животните пристигна в болница „Сен Жан“ в Тулон преди около десет дни, където е хоспитализирана в момента“, се казва в статията.