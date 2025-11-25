Италианец се представи за майка си в паспортната служба, откриха мумията й в дома му

Сцена от филма на Алфред Хичкок от 1960 г. „Психо“ се е разиграла наскоро в Италия, предаде вестник „Кориере“.

Служител на службата по гражданско състояние в град Борго Вирджилио съобщил на полицията за подозрителна жена на име Грациела Дал'Ольо, след като тя отишла да поднови личната си карта. Той заявил, че жената очевидно не е на 85 години и че гримът, старомодните щипки и блузата ѝ изглеждат странно.

Полицията сравнила снимка на Дал'Ольо, за която се твърди, че е направена в кметството две седмици по-рано, със снимката на изтеклата ѝ лична карта отпреди десет години и открила, че става дума за различни хора.

Полицията открила, че безработният син на жената е получавал пенсията ѝ няколко години след смъртта на майка си, представяйки се за нея и подписвайки данъчни декларации от името на Грациела Дал'Ольо. Служител на службата по гражданско състояние поканил мъжа да се върне в службата, за да попълни документите, и той е бил посрещнат от полицията.

По време на претърсване на дома на мъжа, мумифицираната му майка е открита в една от стаите.

Във филма „Психо“ главният герой се облича като майка си след смъртта ѝ и извършва престъпления в нейния образ.