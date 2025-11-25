Модно ревю в САЩ представи облекла от вълната на гей кочове

Модели, носещи вълнени дрехи от гей овни, дефилираха на модния подиум в САЩ.

Вълната е от ферма в Льоне, Германия, където Михаел Щюке спасява „гей овце“ – мъжки, които предпочитат партньори от същия пол.

Според неговата компания Rainbow Wool, такива животни често биват заколвани поради неспособността им да се размножават.

Колекция от плетива на базирания в Лос Анджелис дизайнер Майкъл Шмит, използваща вълна от фермата на Щюке, беше представена в Ню Йорк.

Ревюто беше част от кампания за набиране на средства за овни, които предпочитат партньори от същия пол.

Шмит е стилизирал известни личности, между които Бионсе и Тейлър Суифт, пусна линията, за да пренесе „история за човешките права“ на подиума, след като разбрал, че гей овце често били убивани.

На ревюто бяха показани шапки, гащеризон и халат, изработени за специално за събитието от вълната на гей овни.

Rainbow Wool, немска организация с нестопанска цел, която спасява нечифтосващи се овце, си партнира с приложението за гей запознанства Grinder, за да организира модното ревю „I Wool Survive“.

„Не гледам на това наистина като на мода“, каза Шмит пред New York Times. „Виждам го като арт проект. Идеята, която се представя, е, че хомосексуалността е не само част от човешкото състояние, но и от животинския свят. Това опровергава концепцията, че да си гей е избор. Това е част от природата.“

Тристан Пинейро, вицепрезидент по маркетинг на марките в Grindеr, добави: „Не може да се каже, че овцете са били покварени от пробудената култура.“