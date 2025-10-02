Новини
Куп звезди участваха в ревюто на козметичния гигант L'Oréal в Париж

2 Октомври, 2025 08:13

В модното ревю участваха Кендъл Дженър, Хайди Клум, Джейн Фонда, Ева Лонгория, Виола Дейвис и други известни личности

Куп звезди участваха в ревюто на козметичния гигант L'Oréal в Париж - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският супермодел и актриса Кара Делевин дефилира разголена на подиума, пише Page Six.

Моделът дефилира на ревюто на козметичния гигант L'Oréal по време на Седмицата на модата в Париж. Тя беше снимана в черна дантелена рокля, чиято прозрачна материя разкриваше тялото ѝ, а устните ѝ грееха в червено.

Освен Делевин, в модното ревю участваха Кендъл Дженър, Хайди Клум, Джейн Фонда, Ева Лонгория, Виола Дейвис и други известни личности.



