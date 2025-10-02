Британският супермодел и актриса Кара Делевин дефилира разголена на подиума, пише Page Six.
Моделът дефилира на ревюто на козметичния гигант L'Oréal по време на Седмицата на модата в Париж. Тя беше снимана в черна дантелена рокля, чиято прозрачна материя разкриваше тялото ѝ, а устните ѝ грееха в червено.
Освен Делевин, в модното ревю участваха Кендъл Дженър, Хайди Клум, Джейн Фонда, Ева Лонгория, Виола Дейвис и други известни личности.
