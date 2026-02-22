Започнати са осем разследвания срещу бившия принц Андрю, полицията обмисля още

Разследванията около връзките на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн са били в ход още преди официалния му арест по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, съобщи BBC, позовавайки се на полицейски източници. Полицията на Темз Вали е разглеждала жалба, подадена от антимонархическата организация Republic, в която се твърди, че бившият принц е споделял поверителни материали с осъдения за сексуални престъпления финансист.

Паралелно с това същата полицейска структура е оценявала и отделни твърдения, че втора жена е била транспортирана до Великобритания от Епстийн с цел сексуална среща с Андрю. Разследващите не са потвърдили публично конкретни обвинения по тази линия, но подчертават, че проверките са били част от по-широк преглед на материалите, свързани с т.нар. „досиета Епстийн“.

Няколко други британски полицейски сили също анализират потенциални аспекти от случая, макар техните действия да не са пряко свързани с последния арест. Полицията на Есекс проучва дневници на полети и електронна кореспонденция, в които се споменава използването на летище Станстед от частния самолет на Епстийн. В Бедфордшир се извършва оценка на данни за използване на летище Лондон Лутън, докато полицията на Уест Мидландс проверява информация за кацания в Бирмингам.

Метрополитънската полиция в Лондон е започнала криминално разследване срещу бившия британски външен министър Питър Манделсън след твърдения, че е предал чувствителна пазарна информация на Епстийн — обвинения, които той отрича. Полицията на Съри събира информация по предполагаеми случаи на трафик на хора и сексуално насилие от средата на 90-те години, а органите в Норфолк, Уилтшир и Шотландия преглеждат архиви и полетни данни, включително за използване на летище Единбург. До момента не са повдигнати нови обвинения по тези линии.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор последователно отрича да е извършвал каквито и да било неправомерни действия, свързани с Епстийн или с предполагаем обмен на чувствителна информация. През последните години той бе принуден да се оттегли от обществени ангажименти и да се откаже от използването на кралските си титли след гражданско дело в САЩ, което приключи с извънсъдебно споразумение без признаване на вина.

Междувременно британски медии разкриха, че Епстийн е оказвал финансова подкрепа на Сара Фъргюсън в продължение на приблизително 15 години. Според публикации помощта е започнала през 1996 г., когато бившата херцогиня на Йорк се развежда с Андрю. Представители на Фъргюсън по-рано потвърдиха, че тя е получила средства за покриване на дългове, но подчертаха, че не е била запозната с престъпната дейност на Епстийн по това време.

Случаят продължава да се развива на фона на засилен обществен и институционален натиск за прозрачност относно контактите на високопоставени личности с Епстийн, който почина в арест в Ню Йорк през 2019 г. при обстоятелства, официално определени като самоубийство. Разследванията от двете страни на Атлантика продължават да пораждат нови въпроси за обхвата на мрежата му от контакти и степента на институционална отговорност.