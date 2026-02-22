Новини
Започнати са осем разследвания срещу бившия принц Андрю, полицията обмисля още

22 Февруари, 2026 09:15 889 12

Няколко полицейски управления съобщиха за започнати разследващи дейности срещу бившия принц

Събина Андреева

Разследванията около връзките на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн са били в ход още преди официалния му арест по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, съобщи BBC, позовавайки се на полицейски източници. Полицията на Темз Вали е разглеждала жалба, подадена от антимонархическата организация Republic, в която се твърди, че бившият принц е споделял поверителни материали с осъдения за сексуални престъпления финансист.

Паралелно с това същата полицейска структура е оценявала и отделни твърдения, че втора жена е била транспортирана до Великобритания от Епстийн с цел сексуална среща с Андрю. Разследващите не са потвърдили публично конкретни обвинения по тази линия, но подчертават, че проверките са били част от по-широк преглед на материалите, свързани с т.нар. „досиета Епстийн“.

Няколко други британски полицейски сили също анализират потенциални аспекти от случая, макар техните действия да не са пряко свързани с последния арест. Полицията на Есекс проучва дневници на полети и електронна кореспонденция, в които се споменава използването на летище Станстед от частния самолет на Епстийн. В Бедфордшир се извършва оценка на данни за използване на летище Лондон Лутън, докато полицията на Уест Мидландс проверява информация за кацания в Бирмингам.

Метрополитънската полиция в Лондон е започнала криминално разследване срещу бившия британски външен министър Питър Манделсън след твърдения, че е предал чувствителна пазарна информация на Епстийн — обвинения, които той отрича. Полицията на Съри събира информация по предполагаеми случаи на трафик на хора и сексуално насилие от средата на 90-те години, а органите в Норфолк, Уилтшир и Шотландия преглеждат архиви и полетни данни, включително за използване на летище Единбург. До момента не са повдигнати нови обвинения по тези линии.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор последователно отрича да е извършвал каквито и да било неправомерни действия, свързани с Епстийн или с предполагаем обмен на чувствителна информация. През последните години той бе принуден да се оттегли от обществени ангажименти и да се откаже от използването на кралските си титли след гражданско дело в САЩ, което приключи с извънсъдебно споразумение без признаване на вина.

Междувременно британски медии разкриха, че Епстийн е оказвал финансова подкрепа на Сара Фъргюсън в продължение на приблизително 15 години. Според публикации помощта е започнала през 1996 г., когато бившата херцогиня на Йорк се развежда с Андрю. Представители на Фъргюсън по-рано потвърдиха, че тя е получила средства за покриване на дългове, но подчертаха, че не е била запозната с престъпната дейност на Епстийн по това време.

Случаят продължава да се развива на фона на засилен обществен и институционален натиск за прозрачност относно контактите на високопоставени личности с Епстийн, който почина в арест в Ню Йорк през 2019 г. при обстоятелства, официално определени като самоубийство. Разследванията от двете страни на Атлантика продължават да пораждат нови въпроси за обхвата на мрежата му от контакти и степента на институционална отговорност.


  • 1 Пич

    14 0 Отговор
    Вие обмисляте скандала Епщайн от гледна точка на това, как едни пълновластни правят каквото си поискат! А аз го гледам от ъгъла, от който се вижда, че "пълновластните" всъщност са само разходен материал за някои в сянката на истинската власт, които ги държи за гушите с такива номера!!!

    09:19 22.02.2026

  • 3 Най-много

    6 0 Отговор
    да го изкарат виновен и да опере пешкира сам.
    Останалите хубавци ще останат пак в сянка.

    09:33 22.02.2026

  • 5 Пророк

    2 1 Отговор
    Който се изплюе и се истропа в живота на Елизабет Цветанова Кахъра ще живее в блаженства и изобилие , амин! 🤭

    Коментиран от #6

    09:44 22.02.2026

  • 6 Поп

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пророк":

    Това трябва да бъде записано в Библията на първа страница с червени голями букви 🤭🤣

    09:47 22.02.2026

  • 7 БеГемот

    2 1 Отговор
    Ужас тия ще му отсекат главата ...

    10:03 22.02.2026

  • 8 ако не знаете

    4 0 Отговор
    дъщерята на сегашния МП, Стармър, така и не се завръща от "острова", причина за това е Андрю, който я консумира и по двата начина. Ето за такива "хора" говорим.
    Второ, такива като Андрю не подлежат на съд, поне за момента..

    10:05 22.02.2026

  • 9 Никой

    0 0 Отговор
    Може да има всяка жена - има все пак привличане на жените към Властта, това е несъмнено, глупащина - навремето имахме -0 Принц Кирил, после - Владимир Живков правеше "изцепки", макар да не е ясно - дали са толкова "осъдителни" - няма данни нито за принц Кирил - нито за никой - но по слухове.

    За какво му е да прави и далавери.

    10:09 22.02.2026

  • 10 Анита от почивка

    1 0 Отговор
    За една почивка в Занзибар ще изпия млечните изделия на някой от факултета 🤣🤣🤣🤭🤣🤭

    10:21 22.02.2026

  • 11 Морски

    1 0 Отговор
    Защо във Великобритания може, а в България не може?

    10:28 22.02.2026

  • 12 Оралка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедко":

    Дедо, дедооо, хато не моха да го вдихна, хах да хо разсополявя? Мазоу ми изуезе на небцето!

    10:29 22.02.2026