Полицията спряла Бела Хадид минути преди ареста на бившия ѝ

Моделът Бела Хадид е била спряна от полицията само минути преди нейният партньор – професионалният каубой Адан Бануелос – да бъде арестуван за публично пиянство, сочат полицейски документи, с които разполага TMZ.

Според доклада служители на реда са спрели автомобила на Хадид на паркинга на заведение в град Уедърфорд, щата Тексас, в ранните часове на събота. Малко след това Бануелос се е приближил към полицаите, които са забелязали видими признаци на алкохолно опиянение.

„Веднага забелязах, че говорът на Адан е пиян, а очите му – зачервени и насълзени“, посочва арестуващият полицай в доклада. Допълнително е отбелязана и „миризма на алкохол“, идваща от дъха му, докато Бануелос е обяснявал, че се притеснява за Бела Хадид.

По думите му моделът се е върнала в заведението, защото е забравила телефона си, а той я е последвал, тъй като „се грижи за нея“. В същото време полицаите са отбелязали, че бял пикап, свързан с Бануелос, е останал запален, а вътре е имало куче, което той е заявил, че е на супермодела.

Според доклада Адан Бануелос е признал, че е изпил „четири“ бири през деня, и е дал съгласие да бъде подложен на полеви тест за трезвеност. След теста той е бил задържан като предпазна мярка, тъй като е съществувал риск „да управлява моторно превозно средство или да представлява опасност за себе си или за други лица“.

„По негово искане освободих личните вещи и автомобила на Адан на приятелката му, идентифицирана като Изабела Хадид“, се посочва още в доклада.

36-годишният каубой е бил отведен в затвора на окръг Паркър, където е бил разпитан. Според полицейската документация той е отрекъл да е шофирал до заведението и е отказал да посочи кой е управлявал автомобила. Бануелос е заявил, че е бил у дома с приятел, когато Бела Хадид се е прибрала и след това отново е излязла, за да се върне в бара. По думите му двамата с приятеля му са тръгнали с пикапа след нея, а при пристигането приятелят е влязъл вътре, докато той е отишъл към полицаите, спрели Бела.

Page Six потвърди в събота, че Бануелос е бил арестуван за публично пиянство и освободен по-късно същия ден срещу гаранция в размер на 386 долара.

По-рано тази седмица изданието съобщи, че Бела Хадид и Адан Бануелос са се разделили след близо две години връзка, като източник определи отношенията им като „бурни“. Слухове за раздяла се появиха още през юни 2025 г., но временно стихнаха, след като Адан публикува публично поздравление за рождения ден на модела през октомври.

Според източници на изданието трудностите във връзката им се дължат и на различия в начина на живот. „Тя е дъщеря на Мохамед Хадид и Йоланда Хадид. Това е напълно различна среда и начин на израстване“, посочва източникът.