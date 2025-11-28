Камелия внесе коледно настроение със секси СНИМКИ край елхата

Поп фолк звездата Камелия разпали страстите на почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия, подкрепена с доза коледно настроение.

54-годишната певица публикува задкулисни кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля обсипана с камъни, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията ѝ.

Според феновете ѝ изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че отново е "клъцнала" и носа си.

Други пък просто отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга" и неотразимо секси.

Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството ѝ са вече четирима. Най-новото попълнение в семейството ѝ е дъщеричката ѝ Касия.