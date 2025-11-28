Новини
Камелия внесе коледно настроение със секси СНИМКИ край елхата

28 Ноември, 2025

Феновете ѝ се чудят дали фолк звездата не е увеличила бюста си

Камелия внесе коледно настроение със секси СНИМКИ край елхата - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Камелия разпали страстите на почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия, подкрепена с доза коледно настроение.

54-годишната певица публикува задкулисни кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля обсипана с камъни, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията ѝ.

Според феновете ѝ изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че отново е "клъцнала" и носа си.

Други пък просто отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга" и неотразимо секси.

Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството ѝ са вече четирима. Най-новото попълнение в семейството ѝ е дъщеричката ѝ Касия.


  • 1 Един шофьор

    15 6 Отговор
    Камито няма грешка, Камито е номер едно !

    16:01 28.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 червена коприна

    6 2 Отговор
    Не е внесла по 120 лева на пенсионерите.

    16:02 28.11.2025

  • 4 Хм Хм

    13 2 Отговор
    Имам екзистенциален въпрос: "На някой пука ли му дали Камелия си сложи по-голям силикон?".

    16:03 28.11.2025

  • 5 Кажете нещо и за нейната елхичка

    7 0 Отговор
    Има загрижени хора

    16:19 28.11.2025

  • 6 СМЕХОРИИ

    3 1 Отговор
    Аз си помислих, че е създала нов хит за коледа, а то какво било....

    Коментиран от #7

    16:33 28.11.2025

  • 7 бай Даньо

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "СМЕХОРИИ":

    Ами такива възможности има...

    16:35 28.11.2025

  • 8 Р.Н

    5 2 Отговор
    Уникална, невероятна жена!!!

    16:39 28.11.2025

  • 9 Човек

    3 0 Отговор
    Ей тая К..у..ва ще й изкарам матката от чу..Кане

    17:18 28.11.2025