Камелия внесе коледно настроение със секси СНИМКИ край елхата

Поп фолк звездата Камелия разпали страстите на почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия, подкрепена с доза коледно настроение.
54-годишната певица публикува задкулисни кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля обсипана с камъни, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията ѝ.
Според феновете ѝ изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че отново е "клъцнала" и носа си.
Други пък просто отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга" и неотразимо секси.
Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството ѝ са вече четирима. Най-новото попълнение в семейството ѝ е дъщеричката ѝ Касия.
