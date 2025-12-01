Новини
101-годишна бодибилдърка: "Най-важното е да имаш цел, за да ставаш от леглото." (ВИДЕО)

1 Декември, 2025 09:42

Ласа посочва постоянната активност и силовите тренировки, на които отделя по два часа всеки ден, като основни тайни за дълголетието си

101-годишна бодибилдърка: "Най-важното е да имаш цел, за да ставаш от леглото." (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

101-годишна испанска бодибилдърка сподели как се е запалила по спорта и разкри тайните си за дълголетие, пише What's the Jam.

Инякси Ласа от Беасаин, Гипускоа, започва да вдига тежести на 94 години, след като нейният болногледач се контузва и ѝ дава карта за фитнес залата. Испанката признава, че вече е била много активна.

„Използвах велоергометър и ходех много, но след това някой ме убеди да отида на фитнес и честно казано, това беше най-доброто решение в живота ми“, каза Ласа.

В началото имала двама инструктори, които ѝ помагали, но в крайна сметка столетницата се научила да прави всички упражнения сама. Тя вдига тежести и използва силови уреди. Ласа посочва постоянната активност и силовите тренировки, на които отделя по два часа всеки ден, като основни тайни за дълголетието си. Сред другите причини за дългия си живот тя посочва здравословното хранене. Жената живее в селски район и яде много зеленчуци и зехтин.

63-годишният син на Ласа ѝ помага с тренировките. Той ѝ създал акаунт в социалните мрежи, където тя бързо станала известна. Ласа вече има над 100 000 последователи, с които споделя истории за живота и тренировките си.

„Основното е да имаш цел, без значение колко малка изглежда. Нуждаеш се от мотивация, за да станеш от леглото сутрин и да направиш нещо.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Титак

    3 5 Отговор
    Бодибилдърка.....полуклекове с 5кг. Ако си носи сама пазарската чанта ще заякне повече.

    Коментиран от #4

    09:51 01.12.2025

  • 3 пенсионер

    1 0 Отговор
    Без коментар!

    09:59 01.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дедо Мъдий

    1 0 Отговор
    Живее и се на жената, освен че се поддържа си пада и по цепеняци като мене. Аз съм на 84 и каката щом вземе пенсия веднага ми праща пари за да ида да я натегна. А като извади кастанетите от устата ако знаете какви чудеса прави на флейтата...

    Коментиран от #7

    10:04 01.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо Мъдий":

    ДАНО ДА ИМА И САЛАМ, А НЕ КОЖЛЯК🚀✝️

    10:13 01.12.2025

  • 8 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Вече е модерно да си влогърка и да не ставаш от леглото

    10:14 01.12.2025

  • 9 604

    0 0 Отговор
    Полекаааааа че ще хване букета....

    10:17 01.12.2025

  • 10 Механик

    0 0 Отговор
    Не е много точно казано това за "целта" и ставането от леглото.
    Щото когато бях млад имах цел да не ставам от леглото, ако ме разбирате .
    Естествено когато до мен беше някоя расова кака.

    10:34 01.12.2025