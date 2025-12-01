101-годишна бодибилдърка: "Най-важното е да имаш цел, за да ставаш от леглото." (ВИДЕО)

101-годишна испанска бодибилдърка сподели как се е запалила по спорта и разкри тайните си за дълголетие, пише What's the Jam.
Инякси Ласа от Беасаин, Гипускоа, започва да вдига тежести на 94 години, след като нейният болногледач се контузва и ѝ дава карта за фитнес залата. Испанката признава, че вече е била много активна.
„Използвах велоергометър и ходех много, но след това някой ме убеди да отида на фитнес и честно казано, това беше най-доброто решение в живота ми“, каза Ласа.
В началото имала двама инструктори, които ѝ помагали, но в крайна сметка столетницата се научила да прави всички упражнения сама. Тя вдига тежести и използва силови уреди. Ласа посочва постоянната активност и силовите тренировки, на които отделя по два часа всеки ден, като основни тайни за дълголетието си. Сред другите причини за дългия си живот тя посочва здравословното хранене. Жената живее в селски район и яде много зеленчуци и зехтин.
63-годишният син на Ласа ѝ помага с тренировките. Той ѝ създал акаунт в социалните мрежи, където тя бързо станала известна. Ласа вече има над 100 000 последователи, с които споделя истории за живота и тренировките си.
„Основното е да имаш цел, без значение колко малка изглежда. Нуждаеш се от мотивация, за да станеш от леглото сутрин и да направиш нещо.“
