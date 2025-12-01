Новини
Любопитно »
Актрисата Ванеса Хъджинс роди второто си дете (СНИМКА)

Актрисата Ванеса Хъджинс роди второто си дете (СНИМКА)

1 Декември, 2025 14:31 511 1

  • ванеса хъджинс-
  • актриса-
  • певица-
  • бременна-
  • бременност-
  • бебе-
  • дете

"Какво невероятно преживяване е раждането.", написа звездата от "High School Musical" към кадър от болницата

Актрисата Ванеса Хъджинс роди второто си дете (СНИМКА) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата и актриса Ванеса Хъджинс и съпругът ѝ Коул Тъкър посрещнаха второто си дете през изминалия уикенд, съобщи актрисата в публикация в Instagram в събота. Кадърът я показва в болнично легло, държаща ръката на Тъкър.

„Е... направих го. Имам още едно бебе! Какво невероятно преживяване е раждането. Огромно уважение към всички майки. Наистина е невероятно какво могат да направят телата ни“, написа 36-годишната актриса.

Името и полът на новороденото засега не се разкриват. Представители на Хъджинс не са коментирали официално новината.

Спекулациите, че двойката е увеличила семейството си, започнаха ден по-рано, когато актрисата публикува своя снимка, на която вече не се виждаше бременното ѝ коремче.

Ванеса Хъджинс и Коул Тъкър станаха родители за първи път през юли 2024 г., когато се роди синът им, чието име не е оповестено. Година по-късно звездата от „Училищен мюзикъл“ обяви второто си очакване с фотосесия, в която присъства и 29-годишният бивш бейзболист. „Втори Рунд!!!!“, написа тя тогава.

Актрисата неколкократно е споделяла, че майчинството е „най-изморителното нещо на света“, но същевременно ѝ помага да „забави темпото и да живее в момента“, вместо да мисли за бъдещето.

Двамата започват връзката си през 2020 г., годежът им е обявен през февруари 2023 г., а през декември същата година двамата се женят в Мексико.

Преди връзката си с Тъкър Ванеса Хъджинс имаше дългогодишна връзка с актьора Остин Бътлър, а в началото на кариерата си — и със Зак Ефрон, с когото си партнираха във филмите на Дисни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаберих

    0 0 Отговор
    Блондинка звъни в сервиза: – Колата ми не иска да запали. – Какво прави, като завъртите ключа? – Възмущава се!

    15:00 01.12.2025