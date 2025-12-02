Новини
Любопитно »
Крах в отношенията на неразделните Ивана и Стояна!?

Крах в отношенията на неразделните Ивана и Стояна!?

2 Декември, 2025 14:31 1 944 12

  • ивана-
  • стояна-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • певица-
  • приятелство

В светските среди се говори за разрив в приятелството на двете неразделни дами

Крах в отношенията на неразделните Ивана и Стояна!? - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две от най-близките приятелки в поп фолка - Ивана и бузукарката ѝ Стояна, които близо три десетилетия бяха неразделен екип на сцената и в живота, вече са скарани.

Според запознати между тях е избухнал сериозен конфликт и 30-годишната им дружба вече е приключила. Двете дами категорично са спрели да ходят заедно по участия - нещо, което доскоро беше немислимо. Причината за конфликта не е ясна.

Певицата на народа неведнъж е отбелязвала, че Стояна ѝ е като сестра. Ивана среща бузукарката още преди да се прослави и двете стават известни именно като тандем. Певицата извива глас от дете, тъй като е от музикантски род, но в младежките си години имала други планове за професионална реализация. Тя е завършила финанси в Стопанската академия в Свищов и вероятно щеше да поеме по друг път, ако по време на обучението си не се бе омъжила.

През 1993 г. Ивана ражда дъщеря си Теодора, а малко по-късно се развежда с баща ѝ. Тя не крояла съществени планове за музикална кариера дори след успешното представяне с оркестъра на баща си едно лято в заведение край морето. Ваня, както е рожденото ѝ име, замествала певицата, която работела с баща ѝ – дългогодишен акордеонист. Изпълнявала предимно гръцка музика, покрай която се срещнали и със Стояна. Двете се видели в ямболски ресторант, където Стояна свирела. Ивана останала очарована от уменията ѝ и веднага ѝ предложила работа, а бузукарката отказала, тъй като ѝ предстояло кандидатстване в Музикалната академия в Пловдив. По-късно обаче променила плановете си и се обадила на Ивана да се уговорят и да опитат да работят заедно за пробен период – оттогава бяха неразделни.

Години наред Ивана и Стояна пътуват рамо до рамо из цяла България, споделят сцена, гримьорни, успехи и трудности. Певицата многократно е казвала, че Стояна е "жената, на която мога да разчитам повече и от семейство“. В замяна Стояна е защитавала звездата от напрегнати ситуации, помагала ѝ е за репертоара, визиите и дори за лични решения.

Годините ги сближават като сестри – прекарват празници заедно, пътуват, подкрепят се при болести и проблеми. Приятелството им е възприемано като едно от най-стабилните в жанра. Но според хора от обкръжението им напрежението започнало да расте през последната година, като преди месец двете се изпокарали жестоко и спрели да си общуват. Ивана вече ходи без Стояна по участия.

В бранша коментират, че и двете страдат от разрива, но засега помирението не изглежда възможно. Ивана все пак честити юбилея на Стояна от страницата си във фейсбук, но двете все още не са се помирили и бузукарката не ходи по участия с певицата на народа, пише "Уикенд".


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много важно

    15 3 Отговор
    Писна ми от чалга, цигания и простотия!

    Коментиран от #6

    14:38 02.12.2025

  • 2 Познавам

    4 1 Отговор
    Тази Стояна. Бегло. Изтъкана е от нерви и нервни тикове. Плещите ги Яко. Може и на дамата от Айтос да и е прикипяло... Или пък пак да я хванала звездоманията . Макар, че вече не е актуална. Въобще не ме вълнува.

    14:39 02.12.2025

  • 3 западни атлантически ценности

    6 6 Отговор
    Вероятно свързани с дъгата.

    14:39 02.12.2025

  • 4 Късам си потника!

    5 2 Отговор
    Само да го намеря.

    14:47 02.12.2025

  • 5 кифленски пълнежи

    5 2 Отговор
    що рече миче

    и бузукарката ѝ Стояна

    Коментиран от #9

    14:48 02.12.2025

  • 6 Писна ми от чалга, цигания и простотия!

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "много важно":

    и от заблудени преизбиратели на тиква и прасе
    дето ни бутат по дълбоко в блатото

    Коментиран от #8

    14:50 02.12.2025

  • 7 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    15:12 02.12.2025

  • 8 Мдада...

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Писна ми от чалга, цигания и простотия!":

    ... и от заблудени ПП-расти, които не могат друго освен да са некадърни и да провалят държавата.

    15:27 02.12.2025

  • 9 Мдада...

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "кифленски пълнежи":

    Звучи като бозаджийката.

    15:28 02.12.2025

  • 10 раз

    0 0 Отговор
    Имало е Един грам живот вече между двете женки.

    15:29 02.12.2025

  • 11 немо

    3 1 Отговор
    Разбрах за Стояна и Ивана, сега дайте да видим какво прави Петкана, Драгана и други чалга кифли

    15:32 02.12.2025

  • 12 баста на чалгата

    1 0 Отговор
    Изобщо не ме интересува чалгарския хабитат.

    15:51 02.12.2025