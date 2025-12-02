Крах в отношенията на неразделните Ивана и Стояна!?

Две от най-близките приятелки в поп фолка - Ивана и бузукарката ѝ Стояна, които близо три десетилетия бяха неразделен екип на сцената и в живота, вече са скарани.
Според запознати между тях е избухнал сериозен конфликт и 30-годишната им дружба вече е приключила. Двете дами категорично са спрели да ходят заедно по участия - нещо, което доскоро беше немислимо. Причината за конфликта не е ясна.
Певицата на народа неведнъж е отбелязвала, че Стояна ѝ е като сестра. Ивана среща бузукарката още преди да се прослави и двете стават известни именно като тандем. Певицата извива глас от дете, тъй като е от музикантски род, но в младежките си години имала други планове за професионална реализация. Тя е завършила финанси в Стопанската академия в Свищов и вероятно щеше да поеме по друг път, ако по време на обучението си не се бе омъжила.
През 1993 г. Ивана ражда дъщеря си Теодора, а малко по-късно се развежда с баща ѝ. Тя не крояла съществени планове за музикална кариера дори след успешното представяне с оркестъра на баща си едно лято в заведение край морето. Ваня, както е рожденото ѝ име, замествала певицата, която работела с баща ѝ – дългогодишен акордеонист. Изпълнявала предимно гръцка музика, покрай която се срещнали и със Стояна. Двете се видели в ямболски ресторант, където Стояна свирела. Ивана останала очарована от уменията ѝ и веднага ѝ предложила работа, а бузукарката отказала, тъй като ѝ предстояло кандидатстване в Музикалната академия в Пловдив. По-късно обаче променила плановете си и се обадила на Ивана да се уговорят и да опитат да работят заедно за пробен период – оттогава бяха неразделни.
Години наред Ивана и Стояна пътуват рамо до рамо из цяла България, споделят сцена, гримьорни, успехи и трудности. Певицата многократно е казвала, че Стояна е "жената, на която мога да разчитам повече и от семейство“. В замяна Стояна е защитавала звездата от напрегнати ситуации, помагала ѝ е за репертоара, визиите и дори за лични решения.
Годините ги сближават като сестри – прекарват празници заедно, пътуват, подкрепят се при болести и проблеми. Приятелството им е възприемано като едно от най-стабилните в жанра. Но според хора от обкръжението им напрежението започнало да расте през последната година, като преди месец двете се изпокарали жестоко и спрели да си общуват. Ивана вече ходи без Стояна по участия.
В бранша коментират, че и двете страдат от разрива, но засега помирението не изглежда възможно. Ивана все пак честити юбилея на Стояна от страницата си във фейсбук, но двете все още не са се помирили и бузукарката не ходи по участия с певицата на народа, пише "Уикенд".
