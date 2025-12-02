Телетата през зимата – грижи, хранене и добри практики за здраво поколение

Зимният сезон е най-трудният период за животновъдите. Ниските температури, влажността и ограниченото движение влияят върху растежа и имунитета на младите животни.

Телетата, особено тези до 6-месечна възраст, са най-уязвими. В студените месеци те изразходват огромно количество енергия, за да поддържат телесната си температура, което може да забави растежа и да отслаби защитните им сили.

Според експерти от животновъдния сектор, правилната грижа за растящите телета през зимата е решаваща за тяхното бъдещо развитие. Добре гледаното теле днес е здравата и продуктивна крава утре. В следващите редове ще разгледаме най-важните фактори при отглеждането на телетата през зимния период.

1. Опасностите на студа

Студът сам по себе си не е най-големият враг. Опасността идва от комбинацията на влага, течение и ниски температури.

Когато телето стои върху влажна постеля или е изложено на вятър, топлината от тялото му се губи бързо. Това води до хипотермия, пневмония и стомашни проблеми.

Младите животни нямат достатъчно подкожна мазнина, за да се защитят. Затова фермерите трябва да мислят за превенция, а не за лечение.

„Добрата изолация и сухата постеля са по-важни от най-скъпите лекарства“, казва ветеринарният лекар д-р Петко Серафимов.

2. Топлина и подслон

Основното правило е просто: сухо, топло и без течение.

Телетата трябва да се отглеждат в помещения с постоянна температура над +10°C. За новородените оптималната среда е около 15–20°C.

Важно е да има добра вентилация, но без директно течение. Много фермери използват прозрачни полиетиленови завеси или подвижни панели, които пропускат светлина, но спират студа.

Подът трябва да е сух и повдигнат, за да не задържа влага. Ако се използва бетон, е добре да се постави дебела постеля от слама, която да се сменя редовно.

Изолацията отдолу е също толкова важна, колкото и покривът отгоре.

3. Слънцето през зимата – естествен витамин

Макар и рядко, зимното слънце е изключително важно за телетата. То спомага за синтеза на витамин D, който е необходим за здрави кости и добро усвояване на калций.

Ако условията позволяват, младите животни трябва да излизат навън поне за кратки разходки през деня, особено когато времето е сухо и спокойно. Това подобрява кръвообращението, стимулира апетита и укрепва имунната система.

4. Хранене – гориво за топлината

През зимата телетата изгарят повече енергия, затова диетата им трябва да е по-богата на калории и протеини.

Храненето започва още в първите часове след раждането – с коластра, която съдържа антитела и мазнини.

След това менюто включва мляко или млекозаместител, концентрирани фуражи и сено с високо качество. Важно е храната винаги да бъде температурно неутрална – около 38–40°C, за да не охлажда организма.

Много стопани добавят витаминни и енергийни добавки през студените месеци – витамин Е, селен, цинк и пробиотици.

При правилно хранене телето може да увеличи теглото си с до килограм на ден, дори през зимата.

5. Водата – често подценяван фактор

Водата е също толкова важна, колкото храната. В студеното време телетата често не пият достатъчно, защото водата е твърде студена. Това може да доведе до дехидратация и забавен растеж.

Решението е просто – подгряване на водата до около 20°C. В някои ферми се използват специални подгревателни системи или дори термосъдове, които задържат температурата.

6. Хигиената – първият щит срещу болести

Зимата е сезонът на инфекциите. В затворени помещения микробите се развиват бързо, особено при висока влажност.

Затова редовната хигиена е задължителна – почистване на боксовете, смяна на постелята и дезинфекция на поилките.

Телетата трябва да се държат по възрастови групи, за да не се пренасят болести от по-големи към новородени. Всеки контакт с болни животни трябва да се избягва.

7. Разходки и движение

Дори през зимата, телетата имат нужда от движение.

Кратки разходки на чист въздух, при липса на вятър и екстремен студ, подобряват апетита и укрепват мускулатурата.

Най-доброто време за излизане е между 11 и 15 часа, когато температурата е по-висока.

8. Светлина и ритъм

Телетата имат нужда от около 14 часа светлина дневно. Ако денят е кратък и мрачен, може да се използва изкуствено осветление. Това стимулира растежа и активността.

Редовният режим – едни и същи часове за хранене и почистване – създава чувство на сигурност у младите животни и намалява стреса.

9. Имунитет и профилактика

Най-добрата защита през зимата е превенцията.

Фермерите трябва да спазват ваксинационните програми и да следят за признаци на кашлица, отпадналост или липса на апетит.

Най-честите зимни заболявания при телетата са пневмонии, диарии и проблеми с копитата.

При първи симптоми трябва да се реагира бързо – с консултация с ветеринар и поддържаща терапия.

Едно малко недоразумение – мокра постеля, пропуснато хранене или студен вятър – може да доведе до сериозни последици.

Затова успешният фермер винаги мисли напред.

Телето не може да каже, че му е студено, но го показва – стои свито, трепери или не яде. Това е сигнал за действие.

10. Съвременните технологии в помощ на животновъда

Днес все повече ферми използват умни системи за следене на микроклимата – сензори за температура, влажност и движение.

Смарт термометри сигнализират, ако температурата падне под критичната граница, а автоматични поилки поддържат постоянна температура на водата.

Инвестицията в технологии се изплаща бързо – по-малко болести, по-висока продуктивност и по-ниска смъртност.

Зимата като възможност, не като заплаха

Макар и труден сезон, зимата може да бъде и време за укрепване на младите животни.

При правилна грижа, хранене и хигиена, телетата растат равномерно и са по-подготвени за пролетния сезон.

Фермерите, които успяват да преминат зимата без загуби, са тези, които мислят стратегически – не просто реагират, а планират всяка стъпка.

Грижата за телетата през зимата е повече от работа – тя е отношение.

Когато животното се чувства защитено и нахранено, то се отплаща с добро здраве и растеж.

Затова успешният фермер не се плаши от студа. Той знае, че зад всяко здраво теле стои топлина – не само физическа, но и човешка.