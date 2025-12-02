Телетата през зимата – грижи, хранене и добри практики за здраво поколение

Зимният сезон е най-трудният период за животновъдите. Ниските температури, влажността и ограниченото движение влияят върху растежа и имунитета на младите животни.
Телетата, особено тези до 6-месечна възраст, са най-уязвими. В студените месеци те изразходват огромно количество енергия, за да поддържат телесната си температура, което може да забави растежа и да отслаби защитните им сили.
Според експерти от животновъдния сектор, правилната грижа за растящите телета през зимата е решаваща за тяхното бъдещо развитие. Добре гледаното теле днес е здравата и продуктивна крава утре. В следващите редове ще разгледаме най-важните фактори при отглеждането на телетата през зимния период.
1. Опасностите на студа
Студът сам по себе си не е най-големият враг. Опасността идва от комбинацията на влага, течение и ниски температури.
Когато телето стои върху влажна постеля или е изложено на вятър, топлината от тялото му се губи бързо. Това води до хипотермия, пневмония и стомашни проблеми.
Младите животни нямат достатъчно подкожна мазнина, за да се защитят. Затова фермерите трябва да мислят за превенция, а не за лечение.
„Добрата изолация и сухата постеля са по-важни от най-скъпите лекарства“, казва ветеринарният лекар д-р Петко Серафимов.
2. Топлина и подслон
Основното правило е просто: сухо, топло и без течение.
Телетата трябва да се отглеждат в помещения с постоянна температура над +10°C. За новородените оптималната среда е около 15–20°C.
Важно е да има добра вентилация, но без директно течение. Много фермери използват прозрачни полиетиленови завеси или подвижни панели, които пропускат светлина, но спират студа.
Подът трябва да е сух и повдигнат, за да не задържа влага. Ако се използва бетон, е добре да се постави дебела постеля от слама, която да се сменя редовно.
Изолацията отдолу е също толкова важна, колкото и покривът отгоре.
3. Слънцето през зимата – естествен витамин
Макар и рядко, зимното слънце е изключително важно за телетата. То спомага за синтеза на витамин D, който е необходим за здрави кости и добро усвояване на калций.
Ако условията позволяват, младите животни трябва да излизат навън поне за кратки разходки през деня, особено когато времето е сухо и спокойно. Това подобрява кръвообращението, стимулира апетита и укрепва имунната система.
4. Хранене – гориво за топлината
През зимата телетата изгарят повече енергия, затова диетата им трябва да е по-богата на калории и протеини.
Храненето започва още в първите часове след раждането – с коластра, която съдържа антитела и мазнини.
След това менюто включва мляко или млекозаместител, концентрирани фуражи и сено с високо качество. Важно е храната винаги да бъде температурно неутрална – около 38–40°C, за да не охлажда организма.
Много стопани добавят витаминни и енергийни добавки през студените месеци – витамин Е, селен, цинк и пробиотици.
При правилно хранене телето може да увеличи теглото си с до килограм на ден, дори през зимата.
5. Водата – често подценяван фактор
Водата е също толкова важна, колкото храната. В студеното време телетата често не пият достатъчно, защото водата е твърде студена. Това може да доведе до дехидратация и забавен растеж.
Решението е просто – подгряване на водата до около 20°C. В някои ферми се използват специални подгревателни системи или дори термосъдове, които задържат температурата.
6. Хигиената – първият щит срещу болести
Зимата е сезонът на инфекциите. В затворени помещения микробите се развиват бързо, особено при висока влажност.
Затова редовната хигиена е задължителна – почистване на боксовете, смяна на постелята и дезинфекция на поилките.
Телетата трябва да се държат по възрастови групи, за да не се пренасят болести от по-големи към новородени. Всеки контакт с болни животни трябва да се избягва.
7. Разходки и движение
Дори през зимата, телетата имат нужда от движение.
Кратки разходки на чист въздух, при липса на вятър и екстремен студ, подобряват апетита и укрепват мускулатурата.
Най-доброто време за излизане е между 11 и 15 часа, когато температурата е по-висока.
8. Светлина и ритъм
Телетата имат нужда от около 14 часа светлина дневно. Ако денят е кратък и мрачен, може да се използва изкуствено осветление. Това стимулира растежа и активността.
Редовният режим – едни и същи часове за хранене и почистване – създава чувство на сигурност у младите животни и намалява стреса.
9. Имунитет и профилактика
Най-добрата защита през зимата е превенцията.
Фермерите трябва да спазват ваксинационните програми и да следят за признаци на кашлица, отпадналост или липса на апетит.
Най-честите зимни заболявания при телетата са пневмонии, диарии и проблеми с копитата.
При първи симптоми трябва да се реагира бързо – с консултация с ветеринар и поддържаща терапия.
Едно малко недоразумение – мокра постеля, пропуснато хранене или студен вятър – може да доведе до сериозни последици.
Затова успешният фермер винаги мисли напред.
Телето не може да каже, че му е студено, но го показва – стои свито, трепери или не яде. Това е сигнал за действие.
10. Съвременните технологии в помощ на животновъда
Днес все повече ферми използват умни системи за следене на микроклимата – сензори за температура, влажност и движение.
Смарт термометри сигнализират, ако температурата падне под критичната граница, а автоматични поилки поддържат постоянна температура на водата.
Инвестицията в технологии се изплаща бързо – по-малко болести, по-висока продуктивност и по-ниска смъртност.
Зимата като възможност, не като заплаха
Макар и труден сезон, зимата може да бъде и време за укрепване на младите животни.
При правилна грижа, хранене и хигиена, телетата растат равномерно и са по-подготвени за пролетния сезон.
Фермерите, които успяват да преминат зимата без загуби, са тези, които мислят стратегически – не просто реагират, а планират всяка стъпка.
Грижата за телетата през зимата е повече от работа – тя е отношение.
Когато животното се чувства защитено и нахранено, то се отплаща с добро здраве и растеж.
Затова успешният фермер не се плаши от студа. Той знае, че зад всяко здраво теле стои топлина – не само физическа, но и човешка.
