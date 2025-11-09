Molten Brunette: Топ цветът за коса, който превзе зимата 2025/26

През 2026 г. водещата тенденция при цветовете за коса съчетава естествена елегантност и дълбочина. Стилистите се насочват към нюанси, които излъчват скъпоструващ лукс и се адаптират идеално към меката зимна светлина. Сред всички предложения един оттенък изпъква без конкуренция, пише Woman.bg.

Това е molten brunette - топъл шоколадов кестен с кехлибарени и мока отблясъци. Нюансът е универсален, подходящ за всяка дължина и структура на косата, и се вписва хармонично в атмосферата на студените месеци. Не е просто поредна разновидност на кестенявото, а модерна, многопластова версия с блясък, обем и мека игра на светлина.

Molten brunette вече се утвърди като основния цвят за сезон есен-зима 2025/26 според марки и стилисти, включително Vogue. Неговата популярност се дължи на способността му да подчертава топлия тон на кожата и да придава сияние на лицето дори през мрачните дни. Освен това е лесен за поддръжка и не изисква агресивно изсветляване или постоянни корекции.

За да разберете дали нюансът е подходящ за вас, обърнете внимание на своя цветотип. При топли или неутрални тонове на кожата, шоколадовите оттенъци с кехлибарен блясък изглеждат впечатляващо. Ако сте със студен цветотип, изберете версия с по-неутрален подтон и минимален златист акцент. Добре е да споменете конкретно molten brunette при консултация с фризьора си.

Техниката на боядисване също е важна. Едноцветното боядисване подчертава чистотата на нюанса, докато фините, по-светли кичури добавят дълбочина и движение. За поддържане на блясъка специалистите препоръчват подхранващи продукти и масла, които запазват ефекта на „разтопената“ светлина.

След тенденциите cherry cola, ginger spice и cozy chestnut от 2025 г., molten brunette се откроява като по-зряло, универсално и стилно решение. То съответства на зимното настроение – топло, ненатрапчиво и изискано. Ако планирате обновяване на визията без екстремни промени, този нюанс предлага дълбочина, мек лукс и лесна поддръжка. Новият модерен цвят за 2026 г. е тук, готов да подчертае индивидуалния ви чар през студения сезон.