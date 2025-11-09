Новини
Любопитно »
Molten Brunette: Топ цветът за коса, който превзе зимата 2025/26

Molten Brunette: Топ цветът за коса, който превзе зимата 2025/26

9 Ноември, 2025 09:15 684 6

  • коса-
  • прическа-
  • зима-
  • цвят на косата

Луксозен, многоизмерен и универсален нюанс, който подчертава естествената красота

Molten Brunette: Топ цветът за коса, който превзе зимата 2025/26 - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. водещата тенденция при цветовете за коса съчетава естествена елегантност и дълбочина. Стилистите се насочват към нюанси, които излъчват скъпоструващ лукс и се адаптират идеално към меката зимна светлина. Сред всички предложения един оттенък изпъква без конкуренция, пише Woman.bg.

Това е molten brunette - топъл шоколадов кестен с кехлибарени и мока отблясъци. Нюансът е универсален, подходящ за всяка дължина и структура на косата, и се вписва хармонично в атмосферата на студените месеци. Не е просто поредна разновидност на кестенявото, а модерна, многопластова версия с блясък, обем и мека игра на светлина.

Molten brunette вече се утвърди като основния цвят за сезон есен-зима 2025/26 според марки и стилисти, включително Vogue. Неговата популярност се дължи на способността му да подчертава топлия тон на кожата и да придава сияние на лицето дори през мрачните дни. Освен това е лесен за поддръжка и не изисква агресивно изсветляване или постоянни корекции.

За да разберете дали нюансът е подходящ за вас, обърнете внимание на своя цветотип. При топли или неутрални тонове на кожата, шоколадовите оттенъци с кехлибарен блясък изглеждат впечатляващо. Ако сте със студен цветотип, изберете версия с по-неутрален подтон и минимален златист акцент. Добре е да споменете конкретно molten brunette при консултация с фризьора си.

Техниката на боядисване също е важна. Едноцветното боядисване подчертава чистотата на нюанса, докато фините, по-светли кичури добавят дълбочина и движение. За поддържане на блясъка специалистите препоръчват подхранващи продукти и масла, които запазват ефекта на „разтопената“ светлина.

След тенденциите cherry cola, ginger spice и cozy chestnut от 2025 г., molten brunette се откроява като по-зряло, универсално и стилно решение. То съответства на зимното настроение – топло, ненатрапчиво и изискано. Ако планирате обновяване на визията без екстремни промени, този нюанс предлага дълбочина, мек лукс и лесна поддръжка. Новият модерен цвят за 2026 г. е тук, готов да подчертае индивидуалния ви чар през студения сезон.



Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    3 0 Отговор
    Всякак е Хубава!

    09:32 09.11.2025

  • 2 Хм.....

    3 0 Отговор
    А каква е модата в интимните прически...?!

    Коментиран от #3

    09:34 09.11.2025

  • 3 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хм.....":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #5

    09:36 09.11.2025

  • 4 страхотно

    1 0 Отговор
    Няма по-красиво същество от жена с чуплива дълга коса. Онези мумии с изравените коси не ги разбирам що се мислят за хубави.

    09:41 09.11.2025

  • 5 Хм.....

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Проблем не може да са интимните прически , а само наличието на буби в интимните прически !

    09:41 09.11.2025

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Кестеняво.
    Ама как мразите българският език......

    10:26 09.11.2025