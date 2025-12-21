Япония отваря ферма за клонирани свине - донори на човешки органи

Японският стартъп PorMedTec планира да отвори ферма до 2027 г. за развъждане на клонирани свине за използване при трансплантация на човешки органи, съобщи Nikkei Asia.

Медията отбелязва, че PorMedTec, в сътрудничество с американската биотехнологична компания eGenesis, ще създава клонирани животни, използвайки клетки от обикновени свине. Биоматериалът ще бъде генетично модифициран, за да се намали вероятността от отхвърляне на органи от имунната система на пациента.

Фермата ще се намира в Осака и ще отглежда приблизително 100 свине годишно. След като животните достигнат желания размер, те ще бъдат транспортирани до медицински центрове за вземане на органи. Фермата ще използва модерно оборудване, включително камери за наблюдение с изкуствен интелект, за да следи телесната температура на свинете и други биологични показатели.

Порталът отбелязва, че предвид недостига на донорски материал, свински органи могат да се използват за човешки трансплантации, тъй като са подобни по размер на човешките органи. Миналият февруари, токийският университет Мейджи, чийто проект е PorMedTec, обяви, че със стартъпът eGenesis са създали три клонирани прасета за първи път в японската история, за последващи трансплантации на органи на хора. През ноември японската компания успешно трансплантира за първи път свински бъбрек на маймуна. През септември 2025 г. eGenesis обяви, че пациент, който преди това е получил бъбрек от генетично модифицирано прасе, е оцелял рекордните седем месеца, без да се нуждае от диализа - филтрирането на токсини от кръвта.

Проектът PorMedTec е стартиран от университета Мейджи през 2017 г. с цел да допринесе за развитието на световната медицина чрез създаване на материали от следващо поколение за регенеративна медицина.