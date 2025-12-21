Новини
Япония отваря ферма за клонирани свине - донори на човешки органи

21 Декември, 2025 18:17 711 6

Свински органи могат да се използват за човешки трансплантации, тъй като са подобни по размер на човешките органи

Япония отваря ферма за клонирани свине - донори на човешки органи - 1
Снимка: Meiji University / Hiroshi Nagashima
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Японският стартъп PorMedTec планира да отвори ферма до 2027 г. за развъждане на клонирани свине за използване при трансплантация на човешки органи, съобщи Nikkei Asia.

Медията отбелязва, че PorMedTec, в сътрудничество с американската биотехнологична компания eGenesis, ще създава клонирани животни, използвайки клетки от обикновени свине. Биоматериалът ще бъде генетично модифициран, за да се намали вероятността от отхвърляне на органи от имунната система на пациента.

Фермата ще се намира в Осака и ще отглежда приблизително 100 свине годишно. След като животните достигнат желания размер, те ще бъдат транспортирани до медицински центрове за вземане на органи. Фермата ще използва модерно оборудване, включително камери за наблюдение с изкуствен интелект, за да следи телесната температура на свинете и други биологични показатели.

Порталът отбелязва, че предвид недостига на донорски материал, свински органи могат да се използват за човешки трансплантации, тъй като са подобни по размер на човешките органи. Миналият февруари, токийският университет Мейджи, чийто проект е PorMedTec, обяви, че със стартъпът eGenesis са създали три клонирани прасета за първи път в японската история, за последващи трансплантации на органи на хора. През ноември японската компания успешно трансплантира за първи път свински бъбрек на маймуна. През септември 2025 г. eGenesis обяви, че пациент, който преди това е получил бъбрек от генетично модифицирано прасе, е оцелял рекордните седем месеца, без да се нуждае от диализа - филтрирането на токсини от кръвта.

Проектът PorMedTec е стартиран от университета Мейджи през 2017 г. с цел да допринесе за развитието на световната медицина чрез създаване на материали от следващо поколение за регенеративна медицина.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ферма ново начало

    6 3 Отговор
    Това е ферма за хората!

    18:19 21.12.2025

  • 2 Елизабет Цветанова Кахъра

    1 2 Отговор
    На Варвара и Игнажден трима камерунеци ме полезиха три дни плющене падна писъци викове плющене та знае ли се 🤣🤣🤣🤣🤣😅

    Коментиран от #3

    18:44 21.12.2025

  • 3 Стария кахър ели

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Елизабет Цветанова Кахъра":

    А на баба цяла година ще ти върви на черни краставици и негри от Африка пунпу да не те урочасам 😅🤣😅🤣🤭

    18:45 21.12.2025

  • 4 Парички

    6 1 Отговор
    Тия малки свинчета, много приличат на малки човечета. То по света има само три живи индивида, които ядат всичко - Кокошките, Свинчетата и Човека!

    18:49 21.12.2025

  • 5 ген етика

    3 1 Отговор
    Генно модифицирани ли са донорите, че сякаш са с човешки лица на снимката.

    18:56 21.12.2025

  • 6 незнайко

    1 0 Отговор
    Добра новина на фона на войните по света ! Японците винаги са били в предните позиции във всички направления !

    19:00 21.12.2025