Учени установиха защо хората виждат "светлина в края на тунела", когато умират

Много хора, били на ръба между смъртта и живота, когато описват преживяванията си, разказват, че са видели светлина в края на тунела. Британското издание Mirror се позовава на учени, съобщавайки, че има напълно логично научно обяснение за подобни видения.

Когато човек е близо до смъртта, тялото му претърпява серия от бързи промени. Това може да включва намаляване на жизнените функции, като например намалена сърдечна честота, което води до намаляване на количеството кислород, доставян на тялото, и спадане на телесната температура. Тези промени обаче засягат не само крайниците и органите, но и мозъка.

Едно проучване от Мичиганския университет отбелязва, че мозъците на умиращите хора показват значителен скок в активността. Проучването, в което участват четирима пациенти, отключени от животоподдържащите системи, установява, че двама от тях са преживели скок в активността непосредствено преди смъртта.

Нещо повече, наблюдаваната активност изглежда е подобна на тази, която се случва по време на съзнателно мислене. Изследователите отбелязват, че при един пациент, участващ в проучването, честотата на тези вълни се е увеличила триста пъти.

В резултат на това професор Джимо Борджигин от Мичиганския университет предположи, че това може да показва съществуването на „скрито съзнание“, което се събужда малко преди смъртта на тялото.

Тя вярва, че някои хора, близки до смъртта, „може да си спомнят, че са видели или чули нещо, или са преживели преживяване извън тялото или усещане за движение, сякаш летят“.

„Мисля, че потенциално сме идентифицирали или открили минималните анатомични стъпки, водещи до невросигнатурите на скритото съзнание“, казва тя.

В предишно проучване, проведено върху плъхове в лабораторна обстановка, професор Борджигин регистрира скок в нивата на серотонин в мозъка мигове преди смъртта. Това вещество, което често се среща в прекомерни количества при психични разстройства, може също да причини халюцинации, въпреки че е трудно да се определи дали плъховете изпитват същите усещания като хората, що се отнася до мозъчните химикали.

Проучване, публикувано в Journal of the Missouri State Medical Association, също изследва ролята на мозъчното съзнание и неговото влияние върху преживяванията близо до смъртта. Въпреки това, той подчертава, че изследователите все още знаят много за връзката на мозъка със съзнанието, както и за влиянието му върху преживяванията близо до смъртта.