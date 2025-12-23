Новини
Максим Бехар отпразнува юбилей с над 400 гости, княз Борис Търновски беше сред гостите

23 Декември, 2025

„За мен този празник не е за годините, а за хората.", отбеляза рожденикът

Максим Бехар отпразнува юбилей с над 400 гости, княз Борис Търновски беше сред гостите - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Максим Бехар отбеляза своя 70-и рожден ден с тържество, на което присъстваха над 400 гости от България и чужбина - представители на бизнеса, институциите, дипломатическия корпус, културния и обществения живот, пише marica.bg.

Сред официалните гости бяха княз Борис Търновски, внук на Н.В. Цар Симеон II и пазител на Царската корона, както редица обществени личности, като Соломон и Гергана Паси, Милен Велчев, Николай Василев, Божидар Божинов, Венелина Гочева, Стефан Иванов. На събитието присъстваха представители на медийните и бизнес среди, както и посланиците на Чехия, Белгия, Армения, Полша и Аржентина. Сред гостите бяха още заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, бизнес дамата Биляна Тончева, адвокатите Петя Мургова, Виктор Гугушев и Иван Тодоров, както и дългогодишни партньори и приятели на Бехар.

Президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова и британският посланик Натаниел Копси изпратиха специални поздравителни адреси. От името на кмета на Шумен, заместник-кметът Даниела Русева връчи на Максим Бехар златен плакет „Мадарски конник“ – признание за приноса му и връзката му с родния град.

В рамките на празничната програма бяха включени и музикални изпълнения. Александър Младенов изпълни песента “Forever Young”, а специален музикален поздрав отправи и Поли Генова.

„За мен този празник не е за годините, а за хората. Приятелите, колегите и партньорите, с които сме извървели дълъг път заедно. Това е най-голямото признание,“ каза Максим Бехар по време на събитието.

По време на тържеството гостите пожелаха успех на Максим Бехар в предстоящото му начинание - през февруари той ще участва в специализирани космически тренировки в NASA Space & Rocket Center в Алабама, САЩ, където се подготвят всички американски, и не само, астронавти.









