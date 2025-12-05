Sony Pictures готви пета част от поредицата „Мъже в черно“

Sony Pictures е наела сценарист за петата част от поредицата „Мъже в черно“, съобщава Variety.
Крис Бремнър, известен със сценариите си за екшън комедиите „Лоши момчета завинаги“ и „Лоши момчета до края“, ще напише сценария за култовия франчайз. В момента не е известно дали актьорите Томи Лий Джоунс и Уил Смит ще повторят ролите си на ловците на извънземни, в които участваха в три от предишните четири филма. Изданието обаче отбелязва, че участието на Бремнър може да привлече Смит, който участва в два филма от поредицата „Лоши момчета“.
През 2019 г. Sony се опита да съживи поредицата „Пришълецът“ с „Мъже в черно: Интернешънъл“, с участието на Крис Хемсуърт и Теса Томпсън в ролите на нови агенти на тайните служби. Филмът обаче се оказа финансов провал.
„Мъже в черно“ е базиран отчасти на поредицата комикси на Marvel от Лоуел Кънингам. Създателите на франчайза са взели само част от историята за тайна правителствена организация, която контролира космическия трафик на извънземни.
