Sony Pictures готви пета част от поредицата „Мъже в черно“

5 Декември, 2025 12:45 522 3

В момента не е известно дали актьорите Томи Лий Джоунс и Уил Смит ще повторят ролите си на ловците на извънземни

Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Sony Pictures е наела сценарист за петата част от поредицата „Мъже в черно“, съобщава Variety.

Крис Бремнър, известен със сценариите си за екшън комедиите „Лоши момчета завинаги“ и „Лоши момчета до края“, ще напише сценария за култовия франчайз. В момента не е известно дали актьорите Томи Лий Джоунс и Уил Смит ще повторят ролите си на ловците на извънземни, в които участваха в три от предишните четири филма. Изданието обаче отбелязва, че участието на Бремнър може да привлече Смит, който участва в два филма от поредицата „Лоши момчета“.

През 2019 г. Sony се опита да съживи поредицата „Пришълецът“ с „Мъже в черно: Интернешънъл“, с участието на Крис Хемсуърт и Теса Томпсън в ролите на нови агенти на тайните служби. Филмът обаче се оказа финансов провал.

„Мъже в черно“ е базиран отчасти на поредицата комикси на Marvel от Лоуел Кънингам. Създателите на франчайза са взели само част от историята за тайна правителствена организация, която контролира космическия трафик на извънземни.


  • 1 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    ...и този филм, стана сериал.

    12:50 05.12.2025

  • 2 Борис Животното

    1 0 Отговор
    Томи-Лий вече остаря за екшън, но още едно едно свежо филмче като третото с Уил Смит и Джош Бролин няма да дойде зле

    12:51 05.12.2025

  • 3 един дръндьо

    0 0 Отговор
    Те го готвят от 5 години, и като с Джони инглиш още дълго няма и да го сготвят 😂

    13:03 05.12.2025