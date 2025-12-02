Джейда Пинкет Смит заплашила приятел на Уил Смит с убийство

Съпругата на актьора Уил Смит - Джейда Пинкет Смит е изправена пред съдебен иск на стойност 3 млн. долара, подаден от бивш неин сътрудник, който твърди, че актрисата го е заплашила с убийство през 2021 г.

Ищецът Билаал Салаам, известен като Brother Bilaal, се представя като близък приятел на Уил Смит „от почти 40 години“ и твърди, че е работил с актьора по професионални и лични проекти. В жалбата си, подадена на 1 декември и цитирана от People, той посочва, че Смит дори е включил снимки с него в автобиографията си Will.

Салаам твърди, че Джейда Пинкет Смит го е конфронтирала на 25 септември 2021 г. във фоайето на Regency Calabasas Commons, докато присъствал на частно празненство за рождения ден на Уил Смит. По думите му актрисата била придружена от около седем души от своя екип. Според жалбата тя станала „вербално агресивна“ и го заплашила, че ако продължи да „разказва нейни лични неща“, ще „изчезне или ще получи куршум“.

Салаам твърди още, че актрисата настояла да подпише договор за конфиденциалност „иначе…“, а членове на екипа ѝ го последвали до автомобила му, отправяйки допълнителни заплахи.

Шест месеца по-късно, през март 2022 г., Салаам получил искане от общ познат да помогне с „кризисен PR“ след инцидента на наградите „Оскар“, когато Уил Смит удари комика Крис Рок заради шега с обръснатата глава на Джейда. Той твърди, че отказал да участва в „неетична или незаконна“ стратегия за прикриване, след което започнал да получава нови заплахи и станал обект на „репресивна кампания“.

В жалбата си Салаам посочва също, че напрежението се засилило, когато станало ясно, че пише мемоари „като разобличител“ за времето си със семейство Смит, както и след интервю, което станало вирусно.

През 2023 г. в интервю за Unwine With Tasha K той твърди, че е заварил Уил Смит в интимна ситуация с актьора Дуейн Мартин — твърдение, което Джейда Пинкет Смит отхвърли публично като „абсурдно“ по време на участие в The Breakfast Club.

Салаам съди актрисата за умишлено причиняване на емоционален стрес и посочва изявления на Пинкет Смит, в които според него тя лъжливо твърди, че той се опитвал да „изнудва“ двойката. В документа той критикува и нейн коментар пред TMZ, че семейството ще предприеме правни действия срещу него — нещо, което по думите му така и не се е случило.

Ищецът заявява, че заради предполагаемите действия на актрисата и нейни представители е понесъл финансови загуби, увреждане на репутацията, емоционален и физически стрес и „пълен срив“ на личния и професионалния си живот.

Представители на Джейда Пинкет Смит, Уил Смит и Дуейн Мартин не са коментирали публично случая.