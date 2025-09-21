Уил Смит под прицел заради AI видео с „фалшива“ публика

Уил Смит е обвинен в публикуване на „смущаващо“ видео с кадри на свои фенове, генерирани с изкуствен интелект (AI), които го аплодират по време на текущото му турне. 56-годишната звезда започна британската част от турнето Based on a True Story в Скарбъроу, в подкрепа на скорошния си албум със същото име, като се разплака по време на едно от шоуто, предава dir.bg.

Видеоклип от официалния му YouTube канал, озаглавен:

"Любимата ми част от турнето е да ви видя всички отблизо. Благодаря и на вас, че ме видяхте",

стана хит в мрежата, но феновете твърдят, че кадрите са генерирани с AI.

Потребителите на социалните медии посочиха множество визуални грешки в клипа: размазани лица, странно оформени ръце с по шест пръста, табели с нечетливи надписи като „FR6SH CRINCE“ и други странни артефакти.

Един фен коментира:

„Защо тълпата е фалшива??“

Докато друг добавя:

„Едновременно е и неудобно, и забавно. Представи си да си толкова богат и известен и да трябва да използваш AI кадри от тълпи и коментари от ботове във видеото си. Трагично, човече.“

Критиците отбелязват и нискокачествената продукция на видеото, което според тях е заснето с телефон и мащабирано чрез AI.

Турнето продължи във Великобритания с концерти в Кардиф, Манчестър, Лондон и Улвърхамптън. През март Смит предизвика внимание, когато се разплака по време на първото шоу от турнето в Лас Вегас.

Носителят на „Оскар“ изпълни хитове като Wild Wild West, Men in Black и Gettin' Jiggy Wit It, но между песните отдели време за лични размисли, които го оставиха видимо емоционален.

Той се просълзи, докато разказваше за два важни повратни момента в живота си: травматичното раждане на първородното си дете и загубата на колегата си от „Свежият принц на Бел Еър“ Джеймс Ейвъри.

При изпълнението на песента си от 1997 г. Just the Two of Us, Смит сподели, че песента е вдъхновена от тежкото раждане на сина му Трей, с когото го споделя с първата си съпруга Шери. По-късно той отдаде почит на Джеймс Ейвъри, който играе обичания, но строг чичо Фил и почина през 2013 г.