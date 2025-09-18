Новини
Синът на Уил Смит стана креативен директор на световноизвестна модна марка

18 Септември, 2025 08:49 483 1

Джейдън Смит ще бъде отговорен за създаването на цялостната мъжка линия на бранда Christian Louboutin

Синът на Уил Смит стана креативен директор на световноизвестна модна марка - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джейдън Смит, талантливият син на холивудската легенда Уил Смит, официално застава начело на креативния екип на престижната модна къща Christian Louboutin. Това съобщи авторитетното издание Drapers, подчертавайки новата ера за марката.

Младият артист, който вече се е утвърдил като рапър и иноватор, ще бъде отговорен за създаването на цялостната мъжка линия на бранда. В нея ще намерят място не само стилни обувки, но и изискани кожени изделия и впечатляващи аксесоари, които обещават да внесат свеж полъх в мъжката мода.

За да се потопи изцяло в творческия процес, 27-годишният Джейдън ще се премести в модната столица Париж. Именно там той ще работи върху новата колекция, която ще бъде представена по време на престижната Зимна седмица на модата – събитие, което ежегодно събира елита на световната модна индустрия.

С този смел ход Christian Louboutin залага на младежкия дух, креативността и нестандартното мислене на Джейдън Смит, който неведнъж е доказвал, че не се страхува да разчупва граници и да задава нови тенденции. Очакванията са, че под негово ръководство мъжката линия на марката ще се превърне в истински хит сред ценителите на лукса и оригиналния стил.



  Оги

    
    Като го гледам на какво е направил главата правилната дума е откачен, но сега му казват креативен.

    08:51 18.09.2025