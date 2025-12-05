Новини
Обявиха цвета на 2026 г. - облачно бяло (ВИДЕО)

5 Декември, 2025

Неутрален бял нюанс е цветът на новата година

Обявиха цвета на 2026 г. - облачно бяло (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Реномираният институтът „Пантон“ обяви, че белият цвят, дефиниран като „облачно бяло“, но също и като „танцуващ сред облаците“ или „облачен танцьор“, ще бъде цветът на идната 2026 г., предаде АНСА.

"Това е един неутрален бял нюанс, който поражда спокойствие, яснота на мисълта и на погледа, който помага на хората да си поемат образно казано творчески дъх в един свят, пълен с шумотевица“, така институтът аргументира избора си на цвят за догодина. Новината е придружавана от кадър, показващ жена, облечена в бяло, която гледа със замечтан поглед към небе, пълно с облаци, пише БТА.

Традицията институтът да избира цвят на годината датира от 1999 г. Определеният за цвят на годината се използва после в облеклата, в дизайна, в развлекателната индустрия и дори в кулинарията.

„Белият нюанс, който сега се превръща в цвят на идната година, е покана към хората да поемат към нови пътища и да мислят по нов начин“, аргументира се Леатриче Айсман, изпълнителен директор на института „Пантон“.

Тя отхвърли предположенията, че избраният цвят за идната година има нещо общо с етносите и расите.

„В този момент на трансформация, когато преосмисляме бъдещето си и мястото си в света, този дискретен бял нюанс обещава яснота. Какофонията, която ни заобикаля, е станала непоносима, което затруднява чуването на гласовете на вътрешното ни Аз. Като съзнателно изявление за опростяване, белият нюанс, който избрахме за цвят на годината, подобрява концентрацията ни, освобождавайки ни от разсейването на външните влияния“, заяви тя.

„Подобно на празното платно, този цвят символизира нашето желание за ново начало. Отстранявайки пластовете на остарялото мислене, ние отваряме вратата към нови подходи. Цветът отваря пространство за творчество, позволявайки на въображението ни да се развихри, така че да се появят и оформят нови прозрения и смели идеи“, казва Лори Пресман, президент на института „Пантон“.


