Наистина ли Марс е червен на цвят?

От древни времена Марс, планетата, която познаваме като "Червената планета", привлича вниманието на наблюдателите и изследователите. Този оттенък се дължи не на митични асоциации с кръвта, а на богати на железен оксид скали и прах, покриващи повърхността му.

Реалният цвят на Марс е по-скоро ръждиво-кафяв или пясъчен, както ясно се вижда от снимките на роувърите и ранните кадри на „Викинг“ от 1976 г. Само полярните шапки са ярко бели: през пролетта и лятото слънчевите лъчи изпаряват слой сух лед (замразен въглероден диоксид), а през зимата той отново се натрупва върху водния лед.

