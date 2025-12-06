От балеаж към нова визия: най-актуалната тенденция за 2026 г.

В края на всяка година често си повтаряме фразата „Нова година, ново аз“ и с нетърпение поглеждаме към предстоящите промени. Това е периодът, в който търсим начин да се почувстваме по-добре в кожата си и да освежим външния си вид. Именно затова вниманието ни се насочва към една нова тенденция в боядисването, която ще е сред водещите през 2026 г., пише Lifestyle.bg.

Тя е насочена към дамите, които обичат да експериментират с цвета на косата си и търсят нещо по-различно. Дълги години балеажът беше безспорният фаворит сред техниките за боядисване, но сега друга методика постепенно заема неговото място и се очертава като голямото ново попадение.

Става въпрос за т.нар. colour melting – техника, при която в косата се съчетават няколко цвята, преливащи плавно и почти незабележимо по дължините. Целта е да се постигне изключително естествен и хармоничен резултат.

За разлика от балеажа, при colour melting няма резки контрасти и отчетливи светли кичури. Преходите са меки, а визията – по-нежна. При русите нюанси цветът изглежда по-фино вписан и се слива по-естествено с тена на кожата.

При кафявите тонове пък се открива възможност за съчетаване на топли и студени оттенъци, които придават дълбочина и движение на косата. В някои случаи се използват до три или четири нюанса от корените към краищата, с които се подчертава естественият цвят.

Техниката colour melting е подходяща както за по-млади, така и за по-зрели жени, тъй като визуално омекотява чертите на лицето и създава подмладяващ ефект. Подходяща е както за дълги, така и за къси прически, което я прави универсален избор, отбелязва City Magazine.

Новата тенденция в боядисването вече има своите почитатели и сред звездите, които редовно я показват на червения килим. Сред тях са Хейли Бийбър, Амал Клуни, Джиджи Хадид, Софи Търнър и още редица известни имена.