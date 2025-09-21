Новини
„Заешкият бретон“ - новата есенна тенденция за лесно освежаване на прическата

„Заешкият бретон“ - новата есенна тенденция за лесно освежаване на прическата

21 Септември, 2025 12:25 593 1

Ефирен, подчертаващ лицето и подходящ за почти всеки

„Заешкият бретон“ - новата есенна тенденция за лесно освежаване на прическата - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако търсите промяна на прическата, но не сте готови за драстична трансформация, „заешкият бретон“ е идеалният компромис. Тази визия е ефирна, подчертава лицето и е перфектна за есенните тенденции - дори ако сте се заклели никога да не носите бретон, пише Ladyzone.bg.

Какво представлява заешкият бретон?

Включва къс, ефирен бретон, съчетан с по-дълги странични части, които рамкират лицето, добавяйки мекота и движение. За разлика от класическия бретон, този не покрива само челото. Името идва от външния вид – страничните части наподобяват „увиснали надолу заешки уши“.

Стилът е лек и нежен, подходящ за различни форми на лицето и текстури на косата. Въпреки лекотата си, изисква редовна поддръжка – обикновено на всеки 3–4 седмици, за да се запази правилната форма и свеж вид.

За кого е подходящ?

  • Текстура на косата: Най-лесно се оформя върху гладка или леко вълниста коса. За къдрава коса се препоръчва по-дълъг бретон, за да остане с правилната дължина след изсъхване.

  • Форма на лицето:

    • Овални и сърцевидни лица – идеални за този стил, особено с допълнителни странични части, които рамкират бузите и челюстта.

    • Кръгли лица – стилът може да подчертае закръглеността; по-дълъг и широк бретон е по-подходящ.

Как да го стилизирате

Заешкият бретон е гъвкав и лесен за оформяне, когато е подстриган правилно. Той трябва да изглежда мек и ефирен, без прекомерен обем или сплесканост.

Съвети от професионалисти:

  • Разделете косата внимателно при подстригване – кичурите не бива да са твърде гъсти или отведени назад.

  • За ежедневно стилизиране използвайте кръгла четка и сешоар с концентраторна дюза за финни извивки.

  • Подсилете ефирния завършек с лек спрей за блясък, но внимателно с количеството, за да не изглежда косата мазна или сплескана.


