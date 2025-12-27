Двама ранени при стрелба в шерифски офис в Айдахо, нападателят е мъртъв ВИДЕО

Най-малко двама души бяха ранени при стрелба в офиса на шерифа на окръг Шошони в Айдахо, съобщи местният вестник Shoshone News-Press, позовавайки се на свои източници.

Според вестника ранените са хоспитализирани.

Заподозреният за стрелбата в е мъртъв, като самоличността му не е разкрита.

Местните жители вече не са в опасност, но властите са ги помолили временно да избягват центъра на града, за да не се намесват в разследването.

Служители на реда работят на мястото на инцидента.