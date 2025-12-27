Най-малко двама души бяха ранени при стрелба в офиса на шерифа на окръг Шошони в Айдахо, съобщи местният вестник Shoshone News-Press, позовавайки се на свои източници.
Според вестника ранените са хоспитализирани.
Заподозреният за стрелбата в е мъртъв, като самоличността му не е разкрита.
Местните жители вече не са в опасност, но властите са ги помолили временно да избягват центъра на града, за да не се намесват в разследването.
Служители на реда работят на мястото на инцидента.
1 Сорос еврея
06:52 27.12.2025