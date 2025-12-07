7 декември - ден на вяра, милосърдие и духовна сила

Новини
7 Декември, 2025 09:48 629 2

Почитаме паметта на свети Амвросий Медиолански и преподобната Филотея Търновска

На 7 декември православната църква отбелязва паметта на двама изключителни духовни подвижници - свети Амвросий Медиолански и преподобната Филотея Търновска, пише Vesti.bg.

Свети Амвросий Медиолански - велик отец на западната църква

Свети Амвросий е сред най-видните отци на ранното християнство на Запад. Роден е през 340 г., получил е солидно образование в Рим и първоначално заема висока държавна длъжност в Медиоланум (днешен Милано). Макар да вярвал в Христос, дълго време отлагал своето кръщение.

По време на избор за епископ в града, когато християнската общност била разделена между двама кандидати, народът неочаквано поискал именно Амвросий за духовен водач. По волята на вярващите той бил кръстен, за броени дни минал всички църковни степени и бил ръкоположен за епископ – събитие, прието с огромна радост.

Като архипастир Амвросий се отличавал с кротост, справедливост и дълбока любов към хората. Състрадавал на каещите се грешници, утешавал страдащите и щедро помагал на всички в нужда. Бил не само мъдър епископ, но и изтъкнат богослов. Напуснал този свят през 397 г.

Преподобна Филотея Търновска – подвижница на вярата и чудотворка

Преподобната Филотея е родена в Южна Тракия (в днешна Турция). Получила добро образование и сключила брак, но скоро останала вдовица. Тогава тя напуснала светския живот и се оттеглила на усамотено място, където се посветила на строг пост и непрекъсната молитва.

Заради своята всеотдайност, любов към хората и чист живот, Бог я дарил с духовна мъдрост и чудотворна сила. При нея идвали духовници и миряни, търсещи съвет, утеха и изцеление. След нейната кончина мощите ѝ се оказали нетленни и при тях се извършвали множество чудеса.

В началото на XIII век светите мощи били пренесени в Търново от цар Калоян. След падането на България под османска власт през 1393 г. те били отнесени в сръбските земи, а по-късно – в румънския град Куртя де Арджеш, където се намират и днес. Житието ѝ е съставено от свети Евтимий Търновски.

Кой има имен ден на 7 декември?

По името на свети Амвросий празнуват:
Амвросий, Амброз, Амбра, Броси, Браси.

По името на преподобната Филотея празнуват:
Филотея, Фотия, Фота, Фотиния, Фотаки, Тея, Филия.

В някои райони празнуват и хора с имена, свързани със значението на думата „светлина“ (Фотия = светлина).

Какво повелява църковната традиция?

За свети Амвросий

Той е почитан като ревностен защитник на православната вяра, проповедник и духовен писател. На този ден се насърчават:

  • усърдна молитва;

  • смирение и милосърдие;

  • вършене на добри дела без показност.

За преподобна Филотея

Тя се счита за закрилница на:

  • бедните и болните;

  • децата;

  • жените в нужда.

На празника е благословено да се дават милостини и да се раздава храна.

Народни вярвания и обичаи на 7 декември

Денят попада в периода на Коледните пости и в традицията има предпазен характер.

✔️ Какво е добре да се прави

  • Почитат се пчеларите – св. Амвросий се счита за техен покровител. Освещава се мед или се раздава за здраве.

  • Приготвя се медена пита за берекет.

  • Стремеж към спокойствие – избягват се кавги и повишаване на тон.

  • Добре е да се помогне на нуждаещ се човек – в чест на св. Филотея.

  • Препоръчва се въздържание от тежка физическа работа, особено за жените.

❌ Какво не се прави

  • Не се шие, реже и плете – „за да не се наранят ръцете“ и „да не се заплитат делата“.

  • Не се пипат пчелни кошери, за да не се „разсърдят“ пчелите напролет.

  • Не се консумират месо и млечни продукти поради постите.

  • Не се започват важни начинания и не се подхващат спорове – денят е за смирение и тишина.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Вярвам във Амвросий,Филотея ,Шиши и Новото начало!💋🦍🐖🥳🤣👍

    09:52 07.12.2025

  • 2 ЕЛЛИН

    2 0 Отговор
    Също трябва да се отбележи , че на днешният ден - 7декември през 1965 г. Източно Православната Църква и Римокатолическата Църква се помиряват и снемат анатемите , с цел изграждане на взаимно разбирателство ☦️💝✝️

    10:20 07.12.2025