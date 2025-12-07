7 декември - ден на вяра, милосърдие и духовна сила

На 7 декември православната църква отбелязва паметта на двама изключителни духовни подвижници - свети Амвросий Медиолански и преподобната Филотея Търновска, пише Vesti.bg.
Свети Амвросий Медиолански - велик отец на западната църква
Свети Амвросий е сред най-видните отци на ранното християнство на Запад. Роден е през 340 г., получил е солидно образование в Рим и първоначално заема висока държавна длъжност в Медиоланум (днешен Милано). Макар да вярвал в Христос, дълго време отлагал своето кръщение.
По време на избор за епископ в града, когато християнската общност била разделена между двама кандидати, народът неочаквано поискал именно Амвросий за духовен водач. По волята на вярващите той бил кръстен, за броени дни минал всички църковни степени и бил ръкоположен за епископ – събитие, прието с огромна радост.
Като архипастир Амвросий се отличавал с кротост, справедливост и дълбока любов към хората. Състрадавал на каещите се грешници, утешавал страдащите и щедро помагал на всички в нужда. Бил не само мъдър епископ, но и изтъкнат богослов. Напуснал този свят през 397 г.
Преподобна Филотея Търновска – подвижница на вярата и чудотворка
Преподобната Филотея е родена в Южна Тракия (в днешна Турция). Получила добро образование и сключила брак, но скоро останала вдовица. Тогава тя напуснала светския живот и се оттеглила на усамотено място, където се посветила на строг пост и непрекъсната молитва.
Заради своята всеотдайност, любов към хората и чист живот, Бог я дарил с духовна мъдрост и чудотворна сила. При нея идвали духовници и миряни, търсещи съвет, утеха и изцеление. След нейната кончина мощите ѝ се оказали нетленни и при тях се извършвали множество чудеса.
В началото на XIII век светите мощи били пренесени в Търново от цар Калоян. След падането на България под османска власт през 1393 г. те били отнесени в сръбските земи, а по-късно – в румънския град Куртя де Арджеш, където се намират и днес. Житието ѝ е съставено от свети Евтимий Търновски.
Кой има имен ден на 7 декември?
По името на свети Амвросий празнуват:
Амвросий, Амброз, Амбра, Броси, Браси.
По името на преподобната Филотея празнуват:
Филотея, Фотия, Фота, Фотиния, Фотаки, Тея, Филия.
В някои райони празнуват и хора с имена, свързани със значението на думата „светлина“ (Фотия = светлина).
Какво повелява църковната традиция?
За свети Амвросий
Той е почитан като ревностен защитник на православната вяра, проповедник и духовен писател. На този ден се насърчават:
-
усърдна молитва;
-
смирение и милосърдие;
-
вършене на добри дела без показност.
За преподобна Филотея
Тя се счита за закрилница на:
-
бедните и болните;
-
децата;
-
жените в нужда.
На празника е благословено да се дават милостини и да се раздава храна.
Народни вярвания и обичаи на 7 декември
Денят попада в периода на Коледните пости и в традицията има предпазен характер.
✔️ Какво е добре да се прави
-
Почитат се пчеларите – св. Амвросий се счита за техен покровител. Освещава се мед или се раздава за здраве.
-
Приготвя се медена пита за берекет.
-
Стремеж към спокойствие – избягват се кавги и повишаване на тон.
-
Добре е да се помогне на нуждаещ се човек – в чест на св. Филотея.
-
Препоръчва се въздържание от тежка физическа работа, особено за жените.
❌ Какво не се прави
-
Не се шие, реже и плете – „за да не се наранят ръцете“ и „да не се заплитат делата“.
-
Не се пипат пчелни кошери, за да не се „разсърдят“ пчелите напролет.
-
Не се консумират месо и млечни продукти поради постите.
-
Не се започват важни начинания и не се подхващат спорове – денят е за смирение и тишина.
