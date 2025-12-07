Храните, които не бива да миете преди готвене

Повечето хора по навик измиват всяка храна, която влиза в кухнята, с идеята да премахнат бактериите. Според експертите обаче при някои продукти миенето не само че не е необходимо, но може дори да бъде опасно. При тях най-сигурната защита остава правилната термична обработка.

Продукти, които трябва да се мият

Плодове и зеленчуци

Всички плодове и зеленчуци трябва да се измиват обилно под течаща вода, дори когато изглеждат чисти. Това важи и за тези с кора, която не се консумира – като банани и мандарини. Бактериите от повърхността лесно могат да попаднат върху вътрешната част при белене.

Зърнени храни (ориз)

Оризът се измива, за да се отстранят излишното нишесте, прахът и евентуалните примеси. Най-добре е да се изплаква в купа с вода, като се разбърква и отцежда 2–3 пъти.

Зелени подправки – магданоз, копър, зелен лук

Те задължително се измиват както преди употреба, така и преди съхранение в хладилник. Добре е да се накиснат в студена вода за около 15 минути, след което да се изплакнат 2–3 пъти под течаща вода.

Миди и скариди

Въпреки че рибата не е нужно да се мие, мидите и скаридите е добре да се изплакнат, за да се отстранят пясъкът и остатъците от черупки.

Продукти, които не бива да се мият

Птиче месо (пиле)

Миенето на сурово пиле е разпространена, но рискова практика. Вместо да отстрани бактериите, водата може да ги разнесе по мивката, плотовете и съдовете. Най-безопасният начин за унищожаването им е пълната термична обработка. Затова – гответе директно, без изплакване.

Червено месо

Както и при пилешкото, миенето не премахва микробите от червеното месо, защото част от тях се намират дълбоко в мускулната тъкан. Единствено доброто сготвяне гарантира безопасност.

Риба

Рибата по принцип не се нуждае от измиване преди термична обработка. При правилно почистване и готвене рискът от бактерии се елиминира.

Яйца

Черупката на яйцето има естествен защитен слой, който спира проникването на микроби. Честото миене може да наруши това покритие и да позволи на бактерии да навлязат вътре. Яйцата е по-добре да се съхраняват в хладилника и да се измиват непосредствено преди употреба.

Гъби

Гъбите не се мият с вода, защото поемат влага и губят вкусовите си качества. Вместо това се почистват с мека четка, а при нужда се обелват.

