Новини
Любопитно »
Грешките при приготвянето на риба, които развалят вкуса ѝ

Грешките при приготвянето на риба, които развалят вкуса ѝ

6 Декември, 2025 11:47, обновена 6 Декември, 2025 11:46 648 2

  • риба-
  • готвене-
  • никулден

От неправилната температура до пресилването с подправки - ето какво да избягваме, за да получим перфектен резултат

Грешките при приготвянето на риба, които развалят вкуса ѝ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Рибата е сред най-популярните и предпочитани храни в света, а у нас също присъства все по-често на трапезата – и не само по Никулден. Тя е вкусна, полезна и сравнително лесна за приготвяне. Въпреки това, дори и при този продукт можем да допуснем грешки, които сериозно да повлияят на крайния резултат. Ето кои са най-честите пропуски, които е добре да избягваме.

Подценяваме качеството
За добрия вкус на всяко ястие първостепенно значение има качеството на продуктите. При рибата това е особено важно. Тя трябва да бъде прясна, правилно съхранявана и обработена, за да бъде безопасна за консумация и максимално вкусна.

Избираме неподходящ метод на готвене
Съществуват над 200 вида ядлива риба, а всеки от тях изисква специфичен подход при термичната обработка. По-нежните риби, като треската, са препоръчителни за готвене на пара, докато по-плътните като риба меч и махи-махи са идеални за грил.

Готвим рибата, без да я подсушим
Ако сложим рибата върху нагорещената повърхност, докато е още влажна, рискуваме да не се сготви равномерно. Преди готвене тя трябва добре да се подсуши с кухненска хартия. Така ще поеме по-добре подправките и ще придобие по-апетитна коричка.

Не загряваме достатъчно тигана или използваме неподходяща мазнина
Независимо дали готвим в тиган или на скара, предварителното загряване е задължително. Това предотвратява залепването и разкъсването на месото. Подходящите мазнини за риба са тези с висока точка на димене – като рапично масло, масло от гроздови семки или авокадо.

Готвим рибата с кожата нагоре
Когато филето е с кожа, тя трябва да бъде поставена надолу върху нагорещената повърхност. Кожата предпазва месото от разпадане и помага за оформянето на хубава коричка.

Грешна температура на готвене
Прекалено високата температура може да изгори рибата отвън, без тя да е готова отвътре. Ако пък е твърде ниска, няма да се образува апетитна златиста коричка. Най-добре е уредът да се загрее предварително на средно висока към висока температура.

Пресготвяме рибата
Една от най-честите грешки е прекаленото готвене. Само минута-две повече могат да направят рибата суха и жилава. Най-сигурният начин да сме точни е използването на термометър – готова е при около 62°C в най-дебелата част.

Обръщаме я твърде често
Честото обръщане увеличава риска рибата да се разпадне, особено ако филето е деликатно. Най-добрият вариант е да я обърнем само веднъж, след като вече е стегнала от първата страна.

Не използваме лимон срещу залепване
Практичен трик е да наредим резени лимон или портокал върху решетката на скарата, преди да сложим рибата. Това предотвратява залепването и придава лек свеж аромат.

Прекаляваме с подправките или ги добавяме твърде рано
Рибата има фин вкус и не бива да го прикриваме с прекомерно овкусяване. Подправките трябва да подчертават, а не да доминират. Най-добре е да се добавят непосредствено преди готвене.

Мариноваме прекалено дълго
Маринатата може да подобри вкуса, но ако престои твърде дълго, текстурата на рибата се влошава. Оптималното време е около 10–15 минути.

Не оставяме рибата да „почине“
Професионалните готвачи съветват да свалим рибата от огъня малко преди пълна готовност и да я оставим за кратко да „почине“. Остатъчната топлина довършва готвенето, а месото остава по-сочно, посочва The TakeOut.

Източник: Lifestyle.bg.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честит Никулден

    0 3 Отговор
    Последният празник на банкерите в България. От години няма български търговски банки, скоро няма да съществува и БНБ

    11:50 06.12.2025

  • 2 кока кола направиха дядо Мраз червен

    0 0 Отговор
    А ЕЦБ ще направят от лева евро

    Скоро и бг ще подменят
    Честито

    12:13 06.12.2025