Драгомир Симеонов: „Трябваше да ударя дъното, за да започна да се интересувам от мен самия“

8 Декември, 2025

  • драгомир симеонов-
  • депресия-
  • празното гнездо

Журналистът и радиоводещ говори за тежкия период, през който е преминал  - голяма депресия, отключена от синдрома на празното гнездо

Драгомир Симеонов: „Трябваше да ударя дъното, за да започна да се интересувам от мен самия“ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Журналистът и радиоводещ Драгомир Симеонов за първи път говори толкова открито за тежкия период, през който е преминал - голяма депресия, отключена от синдрома на празното гнездо. В изповед, която разтърси последователите му, той призна, че състоянието почти е съборило живота му, след като синът му завършил училище и напуснал семейния дом, пише flagman.bg.

„Не знаех, че синдромът на празното гнездо удря така. До онзи ден правиш неща в рутината - служиш, помагаш, грижиш се. И в следващия момент всичко изчезва“, споделя Симеонов. Според него натрупването на емоционален стрес е довело до реални физически прояви - безсъние, високо кръвно, тревожност и неврологични симптоми. „Трябваше да ударя дъното, за да започна да се интересувам от мен самия“, казва той.


Темата за синдрома на празното гнездо остава подценявана в обществото, въпреки че все повече родители признават, че изпитват депресия, загуба на идентичност, чувство за излишност и внезапна празнота, когато децата поемат по своя път. Психолозите определят това като често срещана, но тиха криза на зрелостта - момент, в който човек осъзнава, че ролите му се променят, а новата реалност изисква преконфигуриране на целия живот.

Симеонов подчертава, че едно от спасенията за него е било движението: „Сега вися по лостове като маймунче. Свалих седем килограма… Лека-полека започва да става, както при всяко оздравяване.“ Физическата активност често се препоръчва от специалисти като естествен антидепресант, който помага на тялото и ума да се върнат към ритъм.

В трудния период до него е била партньорката му София Маринкова.

„Жена ми винаги е била много емоционално интелигентна. И тя е живяла с мен, и тя е развила същите драми. Изведнъж двама болни се събират“, споделя той. Но именно кризата ги мотивирала да започнат да работят поотделно върху себе си - процес, който според Симеонов е бил необходим, за да могат заедно да вървят напред.

Историята му се вписва в по-широката тема за психичното здраве у нас - тема, която все по-често излиза на дневен ред, но все още остава заобиколена от стигма. Преживяването на Симеонов показва, че подобни кризи могат да засегнат всеки, независимо от успех, статус или публичност, и че изходът често започва от едно единствено решение: да признаеш, че имаш нужда от помощ.


  • 1 тоя пък

    10 5 Отговор
    кой е и защо ни занимавате с него ?????

    Коментиран от #5

    12:16 08.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Кой е този мушморок?

    12:16 08.12.2025

  • 3 ООрана държава

    7 3 Отговор
    Ние не се интересуваме от теб самия

    12:23 08.12.2025

  • 4 Така

    4 3 Отговор
    като гледам още бая за отърсване имаш ,докато се напълни празното гнездо.

    12:25 08.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Видьо Видев

    9 0 Отговор
    Коледа наближава.ОСТАВКА!ИЗБОРИ ДО ДУПКА! Всичките прасета-на мезета!

    12:30 08.12.2025

  • 7 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    добре, разбрахме какво е синдром на празното гнездо...а какво е когато имаме обратното - детето ти не иска да напусне гнездото дори на 21 и не иска да прави нищо, само да го дундуркаш?

    Коментиран от #11

    12:31 08.12.2025

  • 8 ИВАН

    5 1 Отговор
    Тоя съм запомнил за него, че е слагач и изобщо, неприятно парче.

    12:32 08.12.2025

  • 9 Сила

    4 1 Отговор
    Този е тъжен защото има чифт мустаци над очите ли ...с тоя стайлинг е готов за Дагестан или Ингушетия ....направо си местен !!!

    12:35 08.12.2025

  • 10 Драгомир Симеонов

    7 0 Отговор
    започна да води Кафе на Дарик радио, което беше превзето от Русеви. Първо развалиха демократичното и социално радио, второ напуснаха много знакови и кадърни журналисти, а след това инсталираха този много заядлив и дразнещ човечец. Да взема да се маха и да си лекува празното гнездо, че опразни радиото от слушатели.

    Коментиран от #12

    12:35 08.12.2025

  • 11 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти да видиш":

    понякога децата остават, за да се грижат за родителите си, а това за празното гнездо - за първи път го чувам, животът е лишен от смисъл, когато родителите ти осигурят всичко или постигнеш всичко и после няма накъде, рутина - това настъпва при амбициозни хора

    12:36 08.12.2025

  • 12 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Драгомир Симеонов":

    Ама агент "Карак " какъв "карък " беше ....да пукнеш на стълбите пред собственото си радио в Центъра на София тъкмо когато си решил , че "Светът е мой ..." А фамилията Русеви чакаща като лешояди на гюме беше на точното място в точното време и удариха кьоравото ...!!!

    12:46 08.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 877887

    4 0 Отговор
    Неприятен човек, неприятен журналист. Все много знае и наистина е заядлив.

    12:57 08.12.2025

  • 15 реално

    3 0 Отговор
    Страда от синдрома на чичо-дядко.

    12:58 08.12.2025

  • 16 Голяма драма, а хората нямат вода и ток

    1 0 Отговор
    Платен репортаж по евро програма. Същото беше с битите кучета, домовете за възрастни, обратните учители, дебори, украйни. Всичко се разиграва като лична драма

    13:00 08.12.2025

  • 17 Смех бате

    1 0 Отговор
    Платения гербераст сега ще се прекавлифицира в Новоначалист

    13:00 08.12.2025