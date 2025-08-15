Проучване: Мъжете, родени през лятото, са по-склонни към депресия

Мъжете, но не и жените, са по-склонни да изпитват симптоми на депресия в по-късна възраст, ако са родени през лятото в сравнение с другите сезони.

Може би наистина има нещо вярно в идеята за лятната тъга — поне що се отнася до мъжете. Проучване показва, че мъжете, родени през лятото, са по-податливи на депресия от мъжете, родени през другите сезони.

Изследователи от Политехническия университет Квантлен в Британска Колумбия, Канада, проведоха проучването, което представлява международно допитване сред възрастни. Те установиха, че мъжете, но не и жените, са по-склонни да изпитват симптоми на депресия в по-късна възраст, ако са родени през лятото в сравнение с другите сезони.

Резултатите показват, че майките са изложени на важни рискови фактори от околната среда, които варират през календарната година, включително нивата на слънчева светлина.

Авторът на проучването Микаел Мокконен се вдъхновил да проучи тази тема от обикновен въпрос по време на парти, пише още БГНЕС.

„Първоначалната искра за идеята за това проучване възникна, когато някой ме попита дали вярвам в хороскопите. Това ме накара да се замисля дали може да има биологична основа за тях, по отношение на това как рожденият ден на човек може да бъде свързан с физиологични или психически характеристики“, каза той пред Gizmodo.

Лекарите отдавна знаят, че сезонността може да повлияе на настоящото ни психично здраве – най-ярък пример за това е сезонното афективно разстройство, вид депресия, която обикновено се проявява през зимните месеци (макар че съществува и лятна форма). Но връзката между времето на раждане и психичното здраве е сравнително слабо изследвана, отбеляза Мокконен.

Мокконен и неговият екип провели онлайн проучване сред 303 възрастни. Участниците предоставили основна демографска информация като възраст и отговорили на два въпросника, които обикновено се използват за оценка на нивото на тревожност и депресия у дадено лице.

След като контролирали фактори като възраст и доход, изследователите установили, че мъжете, родени през лятото, са значително по-склонни да съобщават за симптоми на депресия, отколкото мъжете, родени през други сезони.

Резултатите от проучването на екипа са публикувани в списанието PLOS Mental Health.

Този вид проучвания могат да покажат само корелация между две неща (в този случай сезонността на раждането и депресията), но не могат да докажат категорично, че раждането през лятото може да повлияе на психичното здраве на мъжете.

Изследователите признават също, че са събрали отговорите от анкетата само за кратък период от два месеца в началото на 2024 г., което означава, че може да не са успели да уловят „разликите в резултатите за депресия и тревожност“ на хората.

Освен това голяма част от участниците са били студенти, което поставя под въпрос представителността на извадката.

Мокконен подчерта, че сезоните отдавна играят роля за оцеляването на повечето видове. И макар че днес хората като цяло са по-защитени от суровите елементи на външния свят, отколкото нашите праисторически предци, променящите се аспекти на сезоните все още могат да бъдат достатъчни, за да ни повлияят по фин начин, докато се развиваме в утробата.

„Бих казал, че вероятно е свързано с условията на околната среда на майката по време на бременността. Помислете за условия като температура и слънчева светлина – как тези условия варират през годината?“, заяви ученият.

Изследователите планират да продължат да проучват как други фактори, включително диетата на майката и нивата на хормоните в кръвта, могат да повлияят на по-късното здраве на децата им.

Мокконен също така посочи, че независимо от сезона, в който са родени, по-голямата част от хората в проучването са съобщили, че имат поне някои симптоми на тревожност (66%) и депресия (84%). С други думи, макар сезоните да имат известно влияние върху нас, някои неща за съжаление са общи за всички.