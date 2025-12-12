Новини
Любопитно »
Сп. „Тайм“ избра личност на годината за 2025 г.: „Архитектите на изкуствения интелект“

Сп. „Тайм“ избра личност на годината за 2025 г.: „Архитектите на изкуствения интелект“

12 Декември, 2025 13:31 407 1

  • time-
  • списание тайм-
  • личност на годината-
  • 2025 година-
  • изкуствен интелект-
  • технологии

Корицата на дългоочакваното издание изтече часове по-рано в медиите

Сп. „Тайм“ избра личност на годината за 2025 г.: „Архитектите на изкуствения интелект“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Архитектите на изкуствения интелект“ бяха обявени за личност на годината за 2025 г. на списание „Тайм“, предава БТА.

Така се оправдаха прогнозите на букмейкърите, че тази година изданието ще отличи някой, свързан с разработването и внедряването на технологиите за изкуствен интелект. Тези прогнози почти се оправдаха, когато преди няколко часа в медиите изтече и заготовка на корицата на „Тайм“, на която се виждаха ръководителите на основните технологични гиганти, седящи един до друг. На изображението на корицата се виждаха лидерите на технологичните гиганти, седнали на метална летва от скеле, подобно на тези, използвани при строителството на небостъргачите в Ню Йорк.

В пост в каналите си в социалните мрежи „Тайм“ отбелязва, че "2025 е годината, в която потенциалът на изкуствения интелект е „избухнал безвъзвратно“.

„Заради това, че донесоха ерата на мислещите машини, заради това, че впечатлиха, но и разтревожиха човечеството, заради това, че трансформираха настоящето и надхвърлиха границите на възможното, „Архитектите на изкуствения интелект“ са „Личностите на годината“ на „Тайм“, се казва още в публикацията.

Миналата година за личност на годината беше обявен Доналд Тръмп, а през 2023 г. Тейлър Суифт.

Сега букмейкърите сочеха сред потенциалните фаворити и папа Лъв Четиринадесети, новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, отново Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В броя си, посветен на „Личността на годината“ за 2025 г., „Тайм“ публикува водеща статия, която разглежда как изкуственият интелект е променил света през годината "по нови и понякога плашещи начини“. Тя включва интервюта с главния изпълнителен директор на „Нвидиа“ Дженсън Хуанг, чиито чипове захранват образно казано „бума на изкуствения интелект“, както и инвеститори в изкуствения интелект, като например главния изпълнителен директор на „Софтбанк“ Масайоши Сон. В статията се разглеждат и обезпокояващите аспекти на изкуствения интелект, като смъртта на 16-годишен калифорниец, който се самоуби, след което родителите му заведоха дело срещу производителя на „Чат Джи Пи Ти“ - компанията „Оупън Ей Ай“ обвинявайки я за смъртта на сина си заради разговорите, които той е провел с чатбота.

„Тайм“ е сред многото медии, които си партнират с компании за изкуствен интелект, за да лицензират съдържание и да разработват нови инструменти. През юни 2024 г. изданието сключи многогодишен договор за съдържание с „Оупън Ей Ай", който даде на производителя на „Чат Джи Пи Ти“ достъп до архивираното му новинарско съдържание.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Архитект Ястребовски?🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    13:43 12.12.2025