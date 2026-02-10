Новини
Любопитно »
Изкуствен интелект помогна на учени да открият мястото на кацането на съветската сонда „Луна 9“

10 Февруари, 2026

Изследователите смятат, че са локализирали точното място на кацане на съветската лунна сонда „Луна 9“ отпреди 60 години

Изкуствен интелект помогна на учени да открият мястото на кацането на съветската сонда „Луна 9“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изследване, ръководено от изкуствен интелект (ИИ), е локализирало мястото на кацането на съветската лунна сонда „Луна 9“ преди 60 години, пише списание „Нейчър“.

През 1966 г. именно този апарат реализира първото меко кацане в историята на космическите изследвания върху лунната повърхност. Изследователите вече са открили няколко тъмни обекта върху изображения на Луната с висока резолюция, които биха могли да бъдат части от спускаемия апарат. Пейзажът около тях също съвпада с историческите изображения от камерите на „Луна 9“, съобщава екипът, цитиран от БТА.

Надпреварата до Луната започва много преди мисиите „Аполо“. През 1964 г. американската сонда „Рейнджър 7“ предоставя първите качествени изображения на лунната повърхност, след което се разбива по план на лунната повърхност. На 3 февруари 1966 г. обаче „Луна 9“ успява да кацне в т. нар. Океан на бурите (Oceanus Procellarum) и предава данни обратно към Земята. Снимките доказват категорично, че лунната повърхност е стабилна и твърда.

Въпреки това точните координати на кацането остават неизвестни до наши дни - спускаемият модул е голям само около 60 см и е трудно откриваем дори с модерните лунни орбитални сонди.

Сега следа от апарата се появява благодарение на изкуствения интелект. Луис Пино от Лондонския университетски колеж и екипът му разчитат на модел, наречен YOLO-ETA, за идентифициране на изкуствени обекти в изображения с голяма резолюция от американската космическа сонда „Лунар Риконъсънс Орбитър“. Местата за кацане на мисиите „Аполо" са служили като тренировъчни обекти за модела с ИИ.

Изкуственият интелект идентифицира няколко тъмни обекта като потенциални артефакти. Един от тях съответства на формата и размера на спускаемия модул „Луна 9“. „Моделът класифицира този обект като спускаем модул, разположен на 7.029 градуса северна ширина и 64.329 градуса източна дължина“, съобщават учените, а допълнителните изображения са потвърдили тази идентификация.

На около 200 метра от спускаемия модул изкуственият интелект е открил други възможни части на сондата. „Тяхното разпределение съответства на последователността на събитията при кацането на „Луна 9", обясняват изследователите.

Сравнение на терена с исторически панорамни изображения е подкрепило заключението, че мястото на кацане на „Луна 9“ може би е открито. То вече може да бъде изследвано по-подробно чрез нови изображения от орбитални сонди, като така 60-годишната мистерия може да бъде разрешена, пишат от „Нейчър".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    2 11 Отговор
    Любопитно е, че в България също има малки лунни частици – те са подарени на страната ни САЩ след мисиите Аполо 11 и Аполо 17 и се съхраняват в Националния природонаучен музей и в Музея „Земята и хората“.

    Коментиран от #3

    18:11 10.02.2026

  • 2 1111

    19 3 Отговор
    А мистерията с кацането на американците ще бъде ли разрешена скоро?

    18:15 10.02.2026

  • 3 Кака Наска Байконурова

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Акото на котка или куче, става бяло по някое време, досущ като лунните камъни на цвят.

    18:23 10.02.2026

  • 4 си дзън

    4 13 Отговор
    Последното кацане на руснаците на Луната беше голямо шоу. Видяха го и извънземните.

    18:23 10.02.2026

  • 5 Точното местоположение е

    4 13 Отговор
    Студио"Мосфилм"

    18:27 10.02.2026

  • 6 За един приятел астроном да питам

    13 3 Отговор
    НЕкой виде ли веещия се флаг със звездите или луноход едно?

    18:46 10.02.2026

  • 7 Софиянец

    8 2 Отговор
    А краварски акита намериха ли за доказателство, че холивуд е бил там 😂

    19:40 10.02.2026

  • 8 Пенчо

    4 1 Отговор
    А аполо кога!?

    19:57 10.02.2026

  • 9 Варненец

    4 0 Отговор
    Като нямат естествен интелект, ще им трябва изкуствен.

    20:13 10.02.2026