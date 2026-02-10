Изкуствен интелект помогна на учени да открият мястото на кацането на съветската сонда „Луна 9“

Изследване, ръководено от изкуствен интелект (ИИ), е локализирало мястото на кацането на съветската лунна сонда „Луна 9“ преди 60 години, пише списание „Нейчър“.

През 1966 г. именно този апарат реализира първото меко кацане в историята на космическите изследвания върху лунната повърхност. Изследователите вече са открили няколко тъмни обекта върху изображения на Луната с висока резолюция, които биха могли да бъдат части от спускаемия апарат. Пейзажът около тях също съвпада с историческите изображения от камерите на „Луна 9“, съобщава екипът, цитиран от БТА.

Надпреварата до Луната започва много преди мисиите „Аполо“. През 1964 г. американската сонда „Рейнджър 7“ предоставя първите качествени изображения на лунната повърхност, след което се разбива по план на лунната повърхност. На 3 февруари 1966 г. обаче „Луна 9“ успява да кацне в т. нар. Океан на бурите (Oceanus Procellarum) и предава данни обратно към Земята. Снимките доказват категорично, че лунната повърхност е стабилна и твърда.

Въпреки това точните координати на кацането остават неизвестни до наши дни - спускаемият модул е голям само около 60 см и е трудно откриваем дори с модерните лунни орбитални сонди.

Сега следа от апарата се появява благодарение на изкуствения интелект. Луис Пино от Лондонския университетски колеж и екипът му разчитат на модел, наречен YOLO-ETA, за идентифициране на изкуствени обекти в изображения с голяма резолюция от американската космическа сонда „Лунар Риконъсънс Орбитър“. Местата за кацане на мисиите „Аполо" са служили като тренировъчни обекти за модела с ИИ.

Изкуственият интелект идентифицира няколко тъмни обекта като потенциални артефакти. Един от тях съответства на формата и размера на спускаемия модул „Луна 9“. „Моделът класифицира този обект като спускаем модул, разположен на 7.029 градуса северна ширина и 64.329 градуса източна дължина“, съобщават учените, а допълнителните изображения са потвърдили тази идентификация.

На около 200 метра от спускаемия модул изкуственият интелект е открил други възможни части на сондата. „Тяхното разпределение съответства на последователността на събитията при кацането на „Луна 9", обясняват изследователите.

Сравнение на терена с исторически панорамни изображения е подкрепило заключението, че мястото на кацане на „Луна 9“ може би е открито. То вече може да бъде изследвано по-подробно чрез нови изображения от орбитални сонди, като така 60-годишната мистерия може да бъде разрешена, пишат от „Нейчър".