Петър Енигмата и Атижа се събраха след Биг Брадър (СНИМКА)

3 Януари, 2026 11:16 492 7

Двамата публикуваха гореща снимка за финал на 2025 г.

Петър Енигмата и Атижа се събраха след Биг Брадър (СНИМКА) - 1
Снимка: Youtube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последните дни на 2025 г. поднесоха изненада, която феновете на "Биг Брадър" едва ли са очаквали. Скандалната фолк певица Атижа, която стана част от риалити формата през 2024-та, отново е рамо до рамо с Петър Енигмата – мъжът, с когото влязоха в горещ флирт още в Къщата.

Двамата се появиха заедно, с което разпалиха любопитството на феновете. А поводът за "събирането" се оказа... обща фотосесия, най-вероятно към нова песен на изпълнителката, но кадрите казват повече от всякакви думи.

Атижа и Петър позират гушнати сред зелени палми, а напрежението между тях е осезаемо.

Специално за снимките Атижа е заложила и на изрязан бански, който не оставя много на въображението, подчертавайки провокативния ѝ стил, типичен за ексцентричната поп фолк звезда.

Петър също влиза в роля, появявайки се с плажни шорти и самочувствие. Дали онова, което демонстрират пред камера, ще се развие и зад нея, ще почакаме, ще видим, пише Шоу Блиц.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дядо Пъшо

    2 0 Отговор
    Има у6ави сиси, ша га ръгам

    11:19 03.01.2026

  • 2 Айшето

    0 0 Отговор
    има кариера в онли фанс, машалла.

    11:20 03.01.2026

  • 3 Див селянин

    2 0 Отговор
    Мани таа змия от банските, че ше и пукниш силикона , е 6а ва 6оклуците

    11:22 03.01.2026

  • 4 хихи

    2 0 Отговор
    Кое от двамата е Атиджа!?

    Коментиран от #5

    11:23 03.01.2026

  • 5 Див селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Тва дет снима

    11:25 03.01.2026

  • 6 Трол

    0 0 Отговор
    Един за друг.

    11:30 03.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.