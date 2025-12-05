Новини
Джъстин Трюдо заведе Кейти Пери на първата им дипломатическа среща като негова партньорка

5 Декември, 2025 15:59 988 3

Новата двойка се срещна с бившия японски премиер

Джъстин Трюдо заведе Кейти Пери на първата им дипломатическа среща като негова партньорка - 1
Снимка: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Искрите между Кейти Пери и бившият канадски министър-председател Джъстин Трюдо изглежда стават все по-сериозни, след като двамата бяха заснети в компанията на бившия японски премиер Фумио Кишида и съпругата му Юко. Снимката беше публикувана в четвъртък в официалните профили на Кишида, който нарече Пери „партньорка“ на Трюдо, с което косвено потвърди, че връзката им е сериозна.

По думите на Кишида, срещата е протекла в приятелска атмосфера и е имала характер на продължение на дългогодишния политически диалог между него и Трюдо, датиращ още от периода, когато двамата заемаха най-висшите постове в страните си. Бившият японски лидер припомни съвместната им работа по двустранния „План за действие Япония–Канада“, насочен към укрепване на стратегическото партньорство и икономическото сътрудничество.

Джъстин Трюдо отговори публично на публикацията, като благодари за „приятелството и ангажимента“ на Кишида към международния ред, основан на правила. Коментарът му е първият случай, в който той споменава Пери в официален контекст, с което изглежда, че двамата потвърждават публично своята връзка.

Кишида, който беше 100-ият и 101-вият министър-председател на Япония до октомври 2024 г., публикува снимката дни след като японски медии съобщиха, че продължава да поддържа дипломатически контакти с бивши световни лидери в качеството си на член на Либерално-демократическата партия. Джъстин Трюдо подаде оставка като премиер на Канада през 2025 г. след десетилетие на власт и остава активна фигура в международните форуми.

Снимката идва само месеци след като Кейти Пери и актьорът Орландо Блум официално прекратиха почти десетгодишната си връзка. Двамата се сгодиха през 2019 г. и имат дъщеря – Дейзи Дов Блум, родена през август 2020 г. Според People, решението за раздяла е било „приятелско“, като двамата продължават да споделят родителските ангажименти.

Джъстин Трюдо също преминава през личен преход след раздялата със съпругата си Софи Грегъор-Трюдо, обявена през август 2023 г. Двамата запазиха общо настойничество над трите си деца – Ксавие, Ела-Грейс и Адриен – и подчертаха, че остават „сплотено семейство“.

Нито Пери, нито Трюдо са коментирали официално характера на отношенията си, но международните медии отбелязват, че двамата се появяват заедно в различни държави от началото на есента. Това е първият им съвместен кадър с политическа фигура от ранга на Кишида и още повече засилва интереса към взаимоотношенията между една от най-големите поп звезди и един от най-разпознаваемите политически лидери на последното десетилетие.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
