Анна Кошко натиска Деян Донков за бебе

Гореща клюка тресе артистичните среди – младата Анна Кошко настойчиво „обработва“ Деян Донков да ѝ направи бебе. 25-годишната рускиня, която Донков лансира тази есен в Народния театър като Мерилин Монро, бързала да го превърне в баща… за четвърти път.

Причината? Времето не работи в полза на Донков. Макар Анна тепърва да е в разцвета си, 51-годишният актьор вече не е първа младост. Според слуховете тя се притеснявала, че ако чакат още, звездата може окончателно да изпусне момента да гледа малко бебе и да тича след проходилка, пише „Уикенд“.

При други обстоятелства амбициозната актриса едва ли би бързала да става майка. По-логично би било първо да се утвърди в професията, а чак след това да мисли за пелени и безсънни нощи. Но ситуацията с Донков била различна – той вече има три деца от две жени, което допълнително притискало Анна да действа бързо.

В театралните среди се шушука, че Кошко вярвала, че общо дете с Донков ще я бетонира до него – не просто като поредната млада тръпка, а като официална и незаменима половинка, особено след бурната му раздяла с Радина Кърджилова.

Макар Деян и Радина да не са двойка от близо две години, публиката продължава да ги възприема като легендарен тандем. Двамата имат двама сина – Христо и Йоан, а всяка тяхна обща поява веднага разпалва слухове за старата любов. Неслучайно спектакълът „Хеда Габлер“, в който отново играха заедно, напълни залите за дни – не заради пиесата, а заради неизветрялата им химия.

Всичко това, твърдят запознати, силно жегнало Анна. В Народния театър немалко хора все още я гледали като „чуждо тяло“, влязло през задния вход благодарение на връзката си с Донков. Според мълвата младата актриса виждала спасение именно в бременност, която окончателно да я „закотви“ до голямата звезда.

Преди година Анна направи първата смела крачка, публикувайки обща снимка с 51-годишния актьор, докато той все още се опитваше да пази връзката им в тайна. Сега колеги шушукат, че следващият ход може да бъде бебе.

А дали Донков ще се поддаде? Известно е, че децата са слабостта му. Макар да не е пример за стабилност във връзките си, той винаги е бил отдаден баща – има син от Анастасия Ингилизова и още двама от Радина Кърджилова. Дали скоро ще люлее четвърта люлка? В театъра всички чакат развръзката.