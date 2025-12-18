Гуинет Полтроу и дъщеря ѝ на червения килим - като две капки вода (ВИДЕО)

Дъщерята на холивудската чаровница Гуинет Полтроу – Ейпъл Мартин, се появи с рокля на Calvin Klein, принадлежала на майка ѝ. Наследницата на звездата от „Влюбеният Шекспир“ блесна с тоалета за премиерата на „Марти Суприм“ в Ню Йорк във вторник вечерта.



21-годишната Ейпъл изглеждаше като копие на 53-годишната носителка на „Оскар“, която за първи път носи тоалета от 90-те на премиерата на филма „Ема“ през 1996 г., пише DailyMail, цитиран от woman.bg.



Комбинирайки шикозната черна рокля с обувки Manolo Blahnik и бижута от Tiffany & Co., Ейпъл копира и прическата на майка си.

Ейпъл и брат ѝ Мойсей (19 г.), чийто баща е фронтменът на Coldplay – Крис Мартин, присъстваха на премиерата на „Марти Суприм“, за да подкрепят Гуинет. Актрисата изпълнява главна роля в комедийно-драматичния филм, вдъхновен от живота на американския състезател по тенис на маса Марти Райзман, в чиято роля влиза Тимъти Шаламе.За събитието Гуинет се беше съобразила с облеклото на дъщеря си, като също бе заложила на черна рокля – зашеметяващ кадифен модел на Valentino Haute Couture.Преди време бившата половинка на Брад Пит разкри, че Ейпъл обича да носи дрехи от гардероба ѝ и има специална слабост към роклите ѝ на Calvin Klein от 90-те.

„Тя вади всякакви неща. Много харесва всичките ми дрехи на Calvin от 90-те, които са доста. Влюбена е и в тези на Prada от 90-те, които също са много“, споделя Полтроу пред Vogue в съвместно интервю с Ейпъл по-рано тази година. „Понякога просто си играем на преобличане и тя облича роклите ми от „Оскарите“ и други подобни. Забавляваме се.“



„Странно е, но започнах да пазя дрехи за Ейпъл около 15-20 години преди тя да се роди. Не виждам просто една блуза, а момент от живота си и всички обстоятелства около него. Винаги съм пазила всичко с надеждата, че един ден ще имам дъщеря, която ще иска да ги облече“, разказва тя.



Ейпъл пък, от своя страна, е щастлива да разполага с такъв гардероб, наричайки майка си „страхотна, когато става въпрос за мода“.

Гуинет за това как децата ѝ възприемат голите сцени с нейно участие



Докато дъщеря ѝ е фен, Гуинет признава преди време, че синът ѝ Мойсей е по-критичен към визията ѝ. „Синът ми никога не харесва, ако нося нещо разголено, леко прозрачно, с твърде дълбоко или прекалено високо деколте. Той иска да се обличам консервативно, когато излизам от вкъщи“, признава тя в интервю от 2021 г.



По-рано тази седмица Полтроу разказа за изключително неловкото преживяване синът ѝ тийнейджър да седи до нея, докато двамата гледат нейните горещи секс сцени с Тимъти Шаламе в новия им филм.



По време на участието си в Late Night With Seth Meyers в понеделник носителката на „Оскар“ откровено заяви, че преживяването 19-годишният ѝ син да я види да прави секс с 29-годишния Шаламе „не е било страхотно“.



„Той седеше през цялото време ето така...“, разказва Гуинет, имитирайки сина си как се е свил и покрил лицето си с ръце. „Не си пада по това.“

Гуинет споделя забавни семейни моменти преди премиерата на новия си филм



Актрисата споделя още, че поне е предупредила сина си какво ще види в „Марти Суприм“. Въпреки това не се е притеснявала твърде много, тъй като вече е попадала в подобна ситуация с друг член на семейството. „Спомням си, че веднъж бях толкова уплашена, защото заведох дядо си да гледа премиерата на „Влюбеният Шекспир“, и си мислех: „Там има една сцена, в която съм топлес...“„И се опитвах да го подготвя за всичко, а той просто каза: „А, виждал съм го и преди. Две яйца, пържени от едната страна“, разказа тя с комично преувеличен нюйоркски акцент. „Опитах се да измисля нещо подобно за сина си, но просто не успях“, разказва тя.



Новият ѝ филм вече получава отлични отзиви и се гордее с впечатляващ рейтинг от 91% одобрение от най-престижните критици, анкетирани от Rotten Tomatoes.