Дъщерята на Анелия потресе мрежата: Изглежда по-стара от майка си (СНИМКА)

Нова снимка на поп фолк звездата Анелия и дъщеря ѝ Ивон предизвика злостни реакции в мрежата и дори доведе до тежки обвинения към майката на младото момиче.
Лавината от реакции е провокирана от външния вид на Ивон, която изглежда по-възрастна от майка си на снимката. Според голяма част от интернет потребителите ненужните корекции по вида на младото момиче са я обезобразили и дори предизвикали обратен ефект - състарили са я.
Сред най-тежките коментари под иначе веселата снимка са: "Дъщерята изглежда по-възрастни от майката. Много тунингована, нищо естествено. Изкуствена и студена визия, но тя се харесва, това е важното.", "На 20 години, а изглежда с 10 години по възрастна. Защо си го причиняват това днешните млади момичета? Доста неприятни устни", както и саркастичното "Поздравления, сложила си още 20 години върху физиономията си, Ивон!".
Мнозина се нахвърлиха върху самата Анелия, чудейки се как тя като майка е позволила на дъщеря си да се състари така и да се сдобие с толкова изкуствен вид.
1 И толкова
Коментиран от #5
12:57 07.01.2026
2 Цъцъ
12:59 07.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хасан двата у..
13:00 07.01.2026
5 ООрана държава
До коментар #1 от "И толкова":Че и повече...
13:02 07.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 123456
13:13 07.01.2026
8 Генезис
13:15 07.01.2026
9 машина на времето
13:15 07.01.2026
10 Трол
13:17 07.01.2026
11 дъжерята не е виновна а вината е
13:19 07.01.2026
12 Маскарад
13:26 07.01.2026
13 Абе не знам
Нещо и дума няма днес за територия 401?
13:29 07.01.2026
14 Защо
13:29 07.01.2026
15 Все едно е
13:47 07.01.2026