Дъщерята на Анелия потресе мрежата: Изглежда по-стара от майка си (СНИМКА)

Нова снимка на поп фолк звездата Анелия и дъщеря ѝ Ивон предизвика злостни реакции в мрежата и дори доведе до тежки обвинения към майката на младото момиче.

Лавината от реакции е провокирана от външния вид на Ивон, която изглежда по-възрастна от майка си на снимката. Според голяма част от интернет потребителите ненужните корекции по вида на младото момиче са я обезобразили и дори предизвикали обратен ефект - състарили са я.

Сред най-тежките коментари под иначе веселата снимка са: "Дъщерята изглежда по-възрастни от майката. Много тунингована, нищо естествено. Изкуствена и студена визия, но тя се харесва, това е важното.", "На 20 години, а изглежда с 10 години по възрастна. Защо си го причиняват това днешните млади момичета? Доста неприятни устни", както и саркастичното "Поздравления, сложила си още 20 години върху физиономията си, Ивон!".

Мнозина се нахвърлиха върху самата Анелия, чудейки се как тя като майка е позволила на дъщеря си да се състари така и да се сдобие с толкова изкуствен вид.