Дъщерята на Анелия потресе мрежата: Изглежда по-стара от майка си (СНИМКА)

7 Януари, 2026 12:57 1 413 15

Коментарите под скорошна снимка на майка и дъщеря хич не са щадящи

Дъщерята на Анелия потресе мрежата: Изглежда по-стара от майка си (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нова снимка на поп фолк звездата Анелия и дъщеря ѝ Ивон предизвика злостни реакции в мрежата и дори доведе до тежки обвинения към майката на младото момиче.

Лавината от реакции е провокирана от външния вид на Ивон, която изглежда по-възрастна от майка си на снимката. Според голяма част от интернет потребителите ненужните корекции по вида на младото момиче са я обезобразили и дори предизвикали обратен ефект - състарили са я.

Сред най-тежките коментари под иначе веселата снимка са: "Дъщерята изглежда по-възрастни от майката. Много тунингована, нищо естествено. Изкуствена и студена визия, но тя се харесва, това е важното.", "На 20 години, а изглежда с 10 години по възрастна. Защо си го причиняват това днешните млади момичета? Доста неприятни устни", както и саркастичното "Поздравления, сложила си още 20 години върху физиономията си, Ивон!".

Мнозина се нахвърлиха върху самата Анелия, чудейки се как тя като майка е позволила на дъщеря си да се състари така и да се сдобие с толкова изкуствен вид.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И толкова

    24 0 Отговор
    проста !

    Коментиран от #5

    12:57 07.01.2026

  • 2 Цъцъ

    17 0 Отговор
    КрасимирЪ тъпото за такива едната мозъчна клетка си дава😅

    12:59 07.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хасан двата у..

    9 1 Отговор
    абе щам души йордека и гълта...тя арна бе танасе

    13:00 07.01.2026

  • 5 ООрана държава

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "И толкова":

    Че и повече...

    13:02 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 123456

    10 0 Отговор
    ужасни джуки и скули ! на малката та рът ка , де !

    13:13 07.01.2026

  • 8 Генезис

    8 0 Отговор
    Съдейки по това как изглежда Коко Динев (дебело малко кюфте), много вероятно да е от извънбрачна връзка.

    13:15 07.01.2026

  • 9 машина на времето

    6 0 Отговор
    Да не са й обърнали хастара?

    13:15 07.01.2026

  • 10 Трол

    9 0 Отговор
    Изглежда е целунала котлона на печката.

    13:17 07.01.2026

  • 11 дъжерята не е виновна а вината е

    5 0 Отговор
    на майката ,че и е позволила да се подлага на тези нечовешки и опасни процедури ,чийто резултат е временен и необратим ,като резултата единствено ще се влошава с времето и тази млада жена в един момент няма да може да се покаже пред хората без тежък грим

    13:19 07.01.2026

  • 12 Маскарад

    8 0 Отговор
    20 г момичета не бива да си развалят лицата с филъри и ботокс, защото придобиват вид на 50 + г, достатъчна е подходяща грижа за кожата

    13:26 07.01.2026

  • 13 Абе не знам

    5 0 Отговор
    Що ни занимавате с тая смрад.
    Нещо и дума няма днес за територия 401?

    13:29 07.01.2026

  • 14 Защо

    6 0 Отговор
    Си бодете тези грамадни скули и бради? Това красиво ли е

    13:29 07.01.2026

  • 15 Все едно е

    1 0 Отговор
    дъщеря на Ваня Червенкова, много си мязат! ;)

    13:47 07.01.2026