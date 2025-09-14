Археолози откриха древна монета с египетска кралица (СНИМКА)

Археолози откриха в Израел златна монета, изобразяваща кралица Береника II от Египет, съобщава Live Science.

Рядката златна монета беше открита при разкопките в град Давид в Източен Йерусалим. 2200-годишната находка изобразява кралица Береника II от Птолемейски Египет, носеща тиара, воал и огърлица. На гърба на монетата има две звезди, рог на изобилието и надпис „ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ“ („на кралицата“).

Ривка Ланглер, която открила монетата, докато пресявала почва, е силно развълнувана от находката. „В началото не можех да повярвам на очите си, но след секунди тичах из обекта“, каза тя. Учените смятат, че монетата може да е била част от колекция, дадена на войници, завръщащи се от Третата сирийска война (246-241 г. пр.н.е.).

Само 17 такива монети са открити през последните 100 години и това е първата, открита извън Египет по време на организирани разкопки. Откритието показва, че Йерусалим бързо се е възстановил от разрушаването на Първия храм през 586-587 г. пр.н.е. и е поддържал връзки с управляващия елит на Египет.