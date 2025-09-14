Новини
Любопитно »
Археолози откриха древна монета с египетска кралица (СНИМКА)

Археолози откриха древна монета с египетска кралица (СНИМКА)

14 Септември, 2025 10:47 548 2

  • археолози-
  • находка-
  • откриха-
  • монета-
  • египетска кралица-
  • береника-
  • йерусалим

Само 17 такива монети са открити през последните 100 години

Археолози откриха древна монета с египетска кралица (СНИМКА) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Археолози откриха в Израел златна монета, изобразяваща кралица Береника II от Египет, съобщава Live Science.

Рядката златна монета беше открита при разкопките в град Давид в Източен Йерусалим. 2200-годишната находка изобразява кралица Береника II от Птолемейски Египет, носеща тиара, воал и огърлица. На гърба на монетата има две звезди, рог на изобилието и надпис „ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ“ („на кралицата“).

View this post on Instagram

A post shared by Israel Antiquities Authority (@antiquities_en)


Ривка Ланглер, която открила монетата, докато пресявала почва, е силно развълнувана от находката. „В началото не можех да повярвам на очите си, но след секунди тичах из обекта“, каза тя. Учените смятат, че монетата може да е била част от колекция, дадена на войници, завръщащи се от Третата сирийска война (246-241 г. пр.н.е.).

Само 17 такива монети са открити през последните 100 години и това е първата, открита извън Египет по време на организирани разкопки. Откритието показва, че Йерусалим бързо се е възстановил от разрушаването на Първия храм през 586-587 г. пр.н.е. и е поддържал връзки с управляващия елит на Египет.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Факти

    3 1 Отговор
    Това НЕ Е ИЗРАЕЛ , а ПАЛЕСТИНА! Държавата израел е създадена 1949 година от англосаксонските колонизатори на чужда територия!

    10:55 14.09.2025

