Археолози в Помпей разкриват изненадващата диета на робите в античния град

Нови находки в археологическия парк Помпей хвърлят светлина върху това с какво са се хранели робите, живели в древния град, съобщи електронният журнал за разкопките E‑Journal degli Scavi di Pompei, пише Vesti.bg.

Археолозите са открили амфори, съдържащи бобови растения - едната наполовина празна - както и голяма кошница с круши и ябълки. Амфорите са разположени в голяма вила, в стая на първия етаж, която е била част от помещенията за прислугата.

Според изследователите тези храни са били ценни допълнения към диетата на мъжете, жените и децата, живеещи в малки помещения, подобни на килии, с площ около 16 кв. м. Във всяка стая са се намирали до три легла. Поробените хора са били считани за „инструменти за производство“, чиято стойност е могла да достигне няколко хиляди сестерции, затова собственикът е полагал грижи да допълва основната им зърнена диета с богати на витамини и протеини храни като плодове и бобови култури.

Съхраняването на храната на първия етаж вероятно е имало две цели: да защити провизиите от вредители и гризачи и да улесни нормироването - контрол върху дневните количества, които всеки роб е можел да взема според задълженията, възрастта и пола си. По-вероятно е там да са живеели доверените слуги на господаря, които са наблюдавали останалите според реконструираната организационна система.

Помещенията за прислугата в Чивита Джулиана са давали подслон на около 50 роби и се смятат за едни от най-големите в района на Помпей. Те са изисквали приблизително 18 500 кг зърно годишно, което е било произведено на около 25 хектара обработваема земя.

За да се предотврати недохранване и заболявания, към диетата на робите се добавяла допълнителна храна. Понякога поробените хора във вилите около Помпей са се хранели по-добре от много свободни граждани, чиито семейства често са били принудени да просът милостиня.

Древният Помпей се е намирал в подножието на вулкана Везувий. Изригването му през 79 г. сл. Хр. погребва селищата с пепел, кал и лава, частично запазвайки града. Помпей е преоткрит едва през XVIII век.