Eвреин откри с металотърсач византийско съкровище от времето на хан Кубрат

Eвреин откри с металотърсач византийско съкровище от времето на хан Кубрат

6 Октомври, 2025 09:39 885 9

Монетите излизаха от земята една след друга“, каза Еди Липсман

Eвреин откри с металотърсач византийско съкровище от времето на хан Кубрат
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мъж в Израел е открил неочаквано византийско съкровище близо до езерото Тиберия, пише Live Science.

Аматьорът търсач на съкровища Еди Липсман изследвал склона на Голанските възвишения близо до древния град Хипос с металотърсач и се натъкнал на златни монети. „Детекторът се задейства и не можех да повярвам на очите си. Монетите излизаха от земята една след друга“, каза Липсман.

По-късно археолози се присъединили към търсенето. Те открили общо 97 византийски монети от шести и седми век сл. Хр. Те носели профилите на източноримски императори, от Юстиниан Велики до Ираклий I. Открити са и десетки златни бижута от същия исторически период. Всички находки са били в отлично състояние.

Причината, поради която някой е решил да зарови богатството, все още не е установена. Археолозите предполагат, че това може да се е случило през 614 г., когато сасанидската армия нахлува във Византийска Палестина. По това време много богати граждани са крили спестяванията си, за да ги защитят от нашествениците.

В момента историците работят върху съкровището. Не е известно кога то ще бъде изложено публично.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    5 1 Отговор
    Еми евреин ще е Ами .. Палестинци ли да бъдат? Палестинците са бедни по рождение

    09:40 06.10.2025

  • 2 нннн

    6 0 Отговор
    Че защо му е на евреина металотърсач? И без него ще го намери златото.

    09:42 06.10.2025

  • 3 Въй

    3 0 Отговор
    Монетите излизаха от земята една след друга и ми казваха:-Добър ден!“. - каза Липсман.

    09:44 06.10.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Те затова са им големи носовете

    09:45 06.10.2025

  • 5 И какво общо

    9 0 Отговор
    Има хан Кубрат?

    Коментиран от #7

    09:45 06.10.2025

  • 6 6135

    10 0 Отговор
    А какво общо има нашият владетел с монети в Израел?

    09:49 06.10.2025

  • 7 Е как

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "И какво общо":

    Какво ,нали трябва да кълвем на статията

    09:52 06.10.2025

  • 8 Малиии

    7 0 Отговор
    Пак тъпо заглавие. Все едно Хан Кубрат ги е сякаш. Големи идиотщини мислят тия журналя! Особено секс манячката.

    09:52 06.10.2025

  • 9 нещо да кажете

    2 0 Отговор
    странно защо никой не забелязва че в статията пише за палестинска земя за ционистка никъде не се споменава но всички палячовци ревът как евреите правилно прогонвали палестинците от земята им???

    09:56 06.10.2025