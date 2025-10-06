Eвреин откри с металотърсач византийско съкровище от времето на хан Кубрат

Мъж в Израел е открил неочаквано византийско съкровище близо до езерото Тиберия, пише Live Science.
Аматьорът търсач на съкровища Еди Липсман изследвал склона на Голанските възвишения близо до древния град Хипос с металотърсач и се натъкнал на златни монети. „Детекторът се задейства и не можех да повярвам на очите си. Монетите излизаха от земята една след друга“, каза Липсман.
По-късно археолози се присъединили към търсенето. Те открили общо 97 византийски монети от шести и седми век сл. Хр. Те носели профилите на източноримски императори, от Юстиниан Велики до Ираклий I. Открити са и десетки златни бижута от същия исторически период. Всички находки са били в отлично състояние.
Причината, поради която някой е решил да зарови богатството, все още не е установена. Археолозите предполагат, че това може да се е случило през 614 г., когато сасанидската армия нахлува във Византийска Палестина. По това време много богати граждани са крили спестяванията си, за да ги защитят от нашествениците.
В момента историците работят върху съкровището. Не е известно кога то ще бъде изложено публично.
