Eвреин откри с металотърсач византийско съкровище от времето на хан Кубрат

Мъж в Израел е открил неочаквано византийско съкровище близо до езерото Тиберия, пише Live Science.

Аматьорът търсач на съкровища Еди Липсман изследвал склона на Голанските възвишения близо до древния град Хипос с металотърсач и се натъкнал на златни монети. „Детекторът се задейства и не можех да повярвам на очите си. Монетите излизаха от земята една след друга“, каза Липсман.

По-късно археолози се присъединили към търсенето. Те открили общо 97 византийски монети от шести и седми век сл. Хр. Те носели профилите на източноримски императори, от Юстиниан Велики до Ираклий I. Открити са и десетки златни бижута от същия исторически период. Всички находки са били в отлично състояние.

Причината, поради която някой е решил да зарови богатството, все още не е установена. Археолозите предполагат, че това може да се е случило през 614 г., когато сасанидската армия нахлува във Византийска Палестина. По това време много богати граждани са крили спестяванията си, за да ги защитят от нашествениците.

В момента историците работят върху съкровището. Не е известно кога то ще бъде изложено публично.