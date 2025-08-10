Новини
Любопитно »
В Перу откриха две церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години

10 Август, 2025 17:03 580 5

  • перу-
  • археолози-
  • находки

Сред находките, на които учените са се натъкнали там, са и около 200 древни структури и зигзагообразен фриз.

В Перу откриха две церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Археолози в перуанската част на Амазонка са открили две редки, церемониални каменни глави, датиращи отпреди 1000 години, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Сред находките, на които учените са се натъкнали там, са и около 200 древни структури и зигзагообразен фриз.

Откритията са направени в обекта Олапе в район, където между 900 и 1450 г. сл. Хр. се е развила цивилизацията чачапоя, или „Воините на облаците“.

Археологът Пабло Солис, който е начело на проучването, каза, че тези находки предлагат ново разбиране за малко изследваното общество, обитавало тази перуанска област.

Смята се, че каменните глави са имали церемониално значение, което подсказва за ритуални практики на общество, чието културно наследство остава до голяма степен непознато, отбелязва Ройтерс.

Зигзагообразен фриз е първият от този вид, открит в региона, а броят на елементите подсказва, че обектът Олапе е бил важен церемониален и жилищен център.

Перу разполага с богатство от археологически открития, като изследователите често попадат на древни останки. Страната е дом на многобройни исторически обекти, включително известния Мачу Пикчу в планинските райони на Куско в Андите и мистериозните геоглифи в платото Наска, припомня Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    4 2 Отговор
    В русията всички са с каменни глави.

    Коментиран от #4

    17:04 10.08.2025

  • 2 Там

    2 1 Отговор
    Обикновено намират отрязани глави при тези кръволоци.

    17:05 10.08.2025

  • 3 Мицкоски съм

    1 0 Отговор
    Това са на пра пра пра пра баба и дедо дървените глави, но са станали на каменни фосили. Не ни пипайте историята, ей! Ще изпратим наш екип за разкопки и консервиране на историята ни.

    17:27 10.08.2025

  • 4 Един

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Начело с Владо павето.

    17:39 10.08.2025

  • 5 Буха ха

    1 0 Отговор
    Божидара, Милен те чака в кабинета

    18:05 10.08.2025